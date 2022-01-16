HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

16.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarındaki büyük artış, Premier Lig'de de etkisini gösterdi. Geçen hafta futbolcular ve kulüp çalışanlarından 103'ünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Önceki hafta bu sayı 90'dı.

Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarındaki büyük artış, Premier Lig'de de etkisini gösterdi.

Geçen hafta futbolcular ve kulüp çalışanlarından 103'ünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Önceki hafta bu sayı 90'dı.

Premier Lig'de oyuncu ve çalışanların her gün test edilmesine yönelik kuralın devreye girmesinin ardından geçen hafta bu kişilere 15 bin 186 test yapıldı.

Bazı kulüplerde vaka sayılarının çok artması nedeniyle maçlar ertelendi.

Bu ay ertelenen maç sayısı 27 Aralık itibarıyla 15 oldu.

İngiltere'de Covid-19 vakaları son haftalarda, Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte büyük bir artış gösterdi.

Fakat Omicron'un ağır hastalığa yol açma ihtimalinin diğer varyantlara göre düşük olması, hastaneye yatışları aynı oranda artırmadı.

Premier Lig'deki 20 kulübün temsilcileri geçen hafta bir araya gelerek, ertelenen maçların fikstürde nasıl oynanabileceği konusunu tartıştı.

Fakat bu konuda nihai bir karar alınmadı.

Kulüplere 13 sağlıklı futbolcu ve bir kalecileri olması durumunda maçlara çıkmaları tavsiye edildi.

Oyuncuları arasında koronavirüs salgını yaşanan Manchester United, düne kadar iki hafta boyunca maçlara çıkamamıştı.

Watford'ın bugün West Ham karşısında oynayacağı maç da 10 Aralık'tan bu yana ilk karşılaşması olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Felçli adam Covid-19 aşısı olduktan sonra yürümeye başladı!Felçli adam Covid-19 aşısı olduktan sonra yürümeye başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.