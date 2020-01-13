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  4. Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama!

Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama!

13.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

İngiltere'de Prens Harry ve Prens William ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Prens William'ın kardeşine "zorbalık" yaptığına iddiası reddedildi.

Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama!

Times gazetesi, Sussex Dükü Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü Prens William tarafından İngiltere Kraliyet Ailesi'nin dışına itildiğini öne sürmüştü.

İki kardeş yazılı açıklamalarında "Akıl sağlığı konularına çok önem veren iki erkek kardeş için, böylesi kışkırtıcı bir dil kullanılması saldırganca ve potansiyel olarak zarar vericidir" ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, geçen hafta yaptıkları bir açıklama ile İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini söylemişti.

Çift, Kraliyet Ailesi'nde "yenilikçi bir rol" üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtmişti.

Buckingham Sarayı'nın bir sözcüsü BBC'ye yapğtığı açıklamada İngiltere Kraliyet ailesinin "hayal kırıklığına uğradığını", çift ile başlatılmış olan görüşmelerin henüz çok erken aşamada olduğunu söyledi.

KRALİYET AİLESİ'NDE ZİRVE

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyeleri bugün Sandringham'da Kraliçe 2. Elizabeth'in de katılımıyla bir araya gelecek ve son gelişmeleri değerlendirecek. İngiliz basınında hafta sonunda yer alan haberlerde, Kraliçe'nin bu meselenin "hızlı bir şekilde" çözüme kavuşturulmasını istediği öne sürüldü.

İngiliz basını bu görüşmeyi "tarihi" ve "eşi benzeri görülmemiş bir zirve" olarak tanımlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kraliyet ailesi ingiltere Prens Harry Prens William

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