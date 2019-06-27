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Prens William, 'çocuklarım eşcinsel olduğunu açıklarsa sonuna kadar desteklerim, ama...'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Britanya Prensi William, çocuklarından birinin eşcinsel olduğunu açıklaması durumunda sonuna kadar destekleyeceğini söyledi.

Prens William, 'çocuklarım eşcinsel olduğunu açıklarsa sonuna kadar desteklerim, ama...'

PinkNews'da yer alan habere göre, LGBTI+ bir birey Prens William’a, “Çocuklarınızdan birisi eşcinsel olduğunu açıklarsa bunu kabul eder miydiniz?” diye sordu.

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“İlk çocuğum doğduktan sonra bunun hakkında düşünmeye başladım,” diyen Prens William “Beni endişelendiren çocuklarımın eşcinsel olması değil, eşcinsel bir kraliyet üyesinin çok daha fazla baskıya maruz kalacak olması,” diyerek yanıtladı.

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“Bir ebeveyn olarak eşcinselliğin tamamen normal algılandığı bir dünyada yaşamayı isterdim ama ailemin bulunduğu konum gereği eş cinsel bir çocuğum olması beni endişelendirir” diyen kraliyet üyesi, “Çocuklarımın kararlarını sonuna kadar destekliyorum, karşılaşacakları her tür nefret söylemi ve ayrımcılık durumunda da yanlarında olurum,” açıklamasını yaptı.

Prens William ve Kate Middleton’ın 3 çocuğu var.

Kaynak: T24

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Anahtar Kelimeler:
Prens William kate middleton

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