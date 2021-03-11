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Prens William: Kraliyet ailesi ırkçı değil!

11.03.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Prens William: Kraliyet ailesi ırkçı değil!

'Britanya kraliyet ailesinde son 85 yılın en büyük krizi' diye nitelenen Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın bir röportajda aileye yönelttiği ırkçılık suçlamalarına ağabey William'dan yanıt geldi.

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li eski aktris eşi Meghan Markle'ın ünlü talk şovcu Oprah Winfrey'e verdiği mülakatta kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamasıyla ilgili Harry'nin ağabeyinden açıklama geldi.

Prens William, Meghan Markle'le evlenmesinden beri aralarına kara kedi giren kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını, ancak kraliyet ailesinin ırkçı olmadığını söyledi.

Oprah röportajından üç gün sonra bir etkinlikte "Henüz onunla konuşmadım, ama konuşacağım" diyen Prens William, kraliyet ailesinin ırkçı olup olmadığı sorusunu "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" diye yanıtladı.

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