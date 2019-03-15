Prenses Diana'nın muhteşem bir kadın olduğunu gösteren 13 nostaljik fotoğraf

ONUN TARZI HER ZAMAN EFSANEVİ VE ZAMANSIZ
SOKAK STİLİ BUGÜN BİLE MODA
ŞAPKA SEVGİSİ ERKEN YAŞTA ORTAYA ÇIKTI
ARİSTOKRASİ VE SAMİMİYET ARASINDAKİ DENGESİ HERKESİ FETHEDEBİLİR
DİĞER İNSANLARLA İLETİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYORDU
HERKESLE ORTAK BİR DİLİ VARDI
ŞIKLIĞIYLA BİRÇOK KADINA ROL MODEL OLUYORDU
ÇOCUK VE GENÇLERLE İLETİŞİMİ DE GÖZE ÇARPIYORDU
YENİ KOLEKSİYONLAR İÇİN TASARIMCILARA İLHAM VERİYORDU
BİREYSELLİĞİ ÇOK GÜÇLÜYDÜ NE İSTEDİĞİNİ HER ZAMAN BİLİR KENDİ TRENDİNİ OLUŞTURURDU
HERKES ONA ERİŞEBİLİRDİ
İNSANLAR ONU HALKIN KRALİÇESİ OLARAK ADLANDIRIYORDU
JOHN TRAVOLTA İLE DANS ETMESİ EFSANEVİ OLDU
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