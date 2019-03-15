KADIN

Prenses Diana'nın muhteşem bir kadın olduğunu gösteren 13 nostaljik fotoğraf

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Her genç kız kuşkusuz 30 yıl önce Prenses Diana gibi olmak istiyordu. O sadece kraliyet ailesinin değil, aynı zamanda insanların kalbinde yer etmiş bir kraliçeydi. Ne kadar zaman geçerse geçsin onun fotoğraflarına ve hayat hikayesine bakmak ilham veriyor. İşte Leydi Diana'nın kalp ısıtan fotoğrafları.

Prenses Diana'nın muhteşem bir kadın olduğunu gösteren 13 nostaljik fotoğraf

ONUN TARZI HER ZAMAN EFSANEVİ VE ZAMANSIZ

1

SOKAK STİLİ BUGÜN BİLE MODA

2

ŞAPKA SEVGİSİ ERKEN YAŞTA ORTAYA ÇIKTI

3

ARİSTOKRASİ VE SAMİMİYET ARASINDAKİ DENGESİ HERKESİ FETHEDEBİLİR

4

DİĞER İNSANLARLA İLETİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYORDU

5

HERKESLE ORTAK BİR DİLİ VARDI

6

ŞIKLIĞIYLA BİRÇOK KADINA ROL MODEL OLUYORDU

9

ÇOCUK VE GENÇLERLE İLETİŞİMİ DE GÖZE ÇARPIYORDU

8

YENİ KOLEKSİYONLAR İÇİN TASARIMCILARA İLHAM VERİYORDU

12

BİREYSELLİĞİ ÇOK GÜÇLÜYDÜ NE İSTEDİĞİNİ HER ZAMAN BİLİR KENDİ TRENDİNİ OLUŞTURURDU

10

HERKES ONA ERİŞEBİLİRDİ

19

İNSANLAR ONU HALKIN KRALİÇESİ OLARAK ADLANDIRIYORDU

29

JOHN TRAVOLTA İLE DANS ETMESİ EFSANEVİ OLDU

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