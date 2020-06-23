Prezervatif Nedir ve Nasıl Kullanılmalıdır?

Prezervatifler yaklaşık 400-450 yıldan beri çeşitli malzemeler ile insanlar tarafından üretiliyor. Başlarda süs amaçlı kullanıldığı da olmuştur, özellikle Antik Mısır zamanları süs amaçlı takılıyormuş. İlerleyen yüzyıllarda ketenden yapılmaya başlanmış ve hayvan bağırsaklarından yapılmaya başlandığı dönemde ise kondom adını almıştır. Prezervatif ne demek: kelime anlamı olarak kalkan, korumalık anlamlarına geliyor. Prezervatif Nedir, Prezervatif Ne İşe Yarar? Eğitim düzeyi ve bazı çevresel faktörler gibi etkenler ile insanlar istenmeyen gebelikleri önlemek amacı ile bazı korunma yöntemleri bulmuştur. Bunlardan en sık kullanılanı prezervatif olarak biliniyor. Özelikle günümüzde 50 milyona yakın çift bu yöntemi kullanıyor ve bu oranlar en çok gelişmiş ülkelerde gözlenmiştir. Prezervatif, kullanılması ve tedarik etmesi en kolay korunma yöntemidir. Birincil amacı gebeliği önlemektir. Dışarıdan penise takılan bu kılıf, erkek üreme hücrelerinin kadına ulaşmasını engeller. Bunun yanında, bel soğukluğu, frengi ve AIDS'ten de korunmanın tek yoludur. AIDS virüsü çok küçük olduğu için lateks yapılarından geçemez, bu yüzden özellikle bu amaçla kullanıyorsanız, aldığınız ürünün paketinde lateksten üretilip üretilmediğine bakmanız yararlı olacaktır.

Prezervatifin ilk cinsel amaçlı üretilmesinin nedenlerinden biri de çıkan çeşitli hastalıkları önlemek olmuştur. Günümüzde gebelikten ve geri dönüşü çok zor olan cinsel hastalıklardan korunmanın en büyük yolu bu ürünleri kullanmaktan geçiyor. Kondom Nasıl Kullanılır? Çiftler cinsel ilişkiye tam anlamı ile başlamamışken, sertleşmiş haldeki penise sadece kondom takılmalı. Öncelikle kabından çıkardığınız prezervatifi penisin ucuna yerleştirip penisin köküne doğru yuvarlayarak indirmeniz gerekiyor. Ucunda ya da ortasında kalmamalı. Kondomun ucunda bulunan boşluk penisin başında yer almalıdır. Eğer doğru takılmazsa, basınç ile yırtılması mümkündür. Bir diğer önemli husus da kondomun dışına herhangi bir madde sürülmemesi gerekiyor. Kendiliğinden kaygan bir yapısı olduğu için ekstra jeller kullanılması yırtılmasına ve kayıp çıkmasına neden olabilir. Dünyada yapılan en büyük hatalardan biri de kondomun cinsel ilişkinin ortasında takılıyor olması, penisin başından gelen sıvıda sperm hücreleri bulunabilir. Bu yüzden ilişkinin başında takılmasında yarar var.

Bir diğer kullanırken dikkat etmeniz gereken husus, prezervatifin penis boyunuza uygun olup olmadığı. Alırken S,M,L.. şeklinde giden boyut göstergelerini görebilirsiniz, kendinizden küçük kullanmanız tahrişe ve yaralara özellikle de sıktığı için acı duymanıza sebep olabilir. Aynı şekilde büyük kullanmanız da cinsel ilişki sırasında kayıp çıkmasına sebep olabilir. Prezervatif Kullanmak Ne Kadar Güvenilir? Hiçbir koruma yöntemi yüzde yüz güvenli değildir. Ancak istenmeyen durumlardan kendinizi de sadece korunarak önleyebilirsiniz. Birçok kişinin prezervatif ne kadar korur? şeklinde sorduğu olmuştur, işte bu yüzden kullanırken dikkatli ve kendinize uygun doğru ürünler seçerek kondomun koruyuculuğunu riske etmemiş olursunuz. Doğru şekilde takılması demek, spermin akacağı boşluğun penis başında bulunması anlamına gelir. Bu şekilde birincil aşamayı doğru yapmış oluyorsunuz. Kullanım esnasında çok zorlamamalısınız, bu lastiksi yapısı olan kondomu yırtabilir ve bunu cinsel ilişki sırasında fark etmeyebilirsiniz. Bu sayede gebe kalmayı önlemiş ve bazı cinsel hastalıklardan korunmuş olursunuz. Özellikle en tehlikeli olan AIDS virüsünü, en fazla bu yöntem ile engelleyebilirsiniz. Ancak lateks kondom olması şartıyla bunu sağlayabilirsiniz.