KADIN

Primark'tan dikkat çeken kampanya! Ön dişi olmayan modelle tanıtım yaptılar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Dünya çapında 350 mağazası bulunan İrlanda merkezli giyim ve aksesur firması Primark, reklam kampnayasında tek dişi olmayan bir model kullandı. 'Gerçek' kadınları ön plana çıkardıklarını söyleyen firma dünyanın dört bir yanından övgü dolu mesajlar aldı.

Primark'tan dikkat çeken kampanya! Ön dişi olmayan modelle tanıtım yaptılar

Dünyaca ünlü marka Primark'tan alışveriş yapanlar, yeni mayo kampanyasının tanımında yer alan, ön dişi olmayan bir modeli görünce destek mesajları gönderdi.

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Klişelerin bir kenara ittiklerini kampanyalarında gerçek kadınları kullanacaklarını söyleyen firma, yeni kampanyası için ön dişi olmayan, kendine özgü gülüşüyle bilinen model Symone Lu ile çalıştı.

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Övgü dolu mesajlar sadece markaya değil, Symone'ye geldi. Fotoğrafını instagram hesabından paylaşan modele gelen bazı yorumlar şöyle: ''Dişlerim birbirlerinden fazla ayrık olduğu için yakın zamanda diş teli taktırdım. Ancak seni gördüğümde muhteşem göründüğünü düşündüm. Sen ve marka ile gurur duyuyoruz.'', ''Pişmanlık duymadan kendiniz olmak çok önemli, kendimizi sevmekle işe başlamalıyız.'', ''İnanılmaz mütevazı olun millet! Hayat böyle daha güzel.''

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Bu kampanya markanın ilk dikkat çeken çalışması değil. Marka Nisan ayında iç çamaşırı ve bikini tanıtımlarında büyük beden modellerle çalışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Primark Symone Lu

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