Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!

Xbox geleceğin oyun sistemini uzun bir süredir Game Pass ile oyunculara sunuyor. Aylık 29,99 TL olan ancak zamlar sonrası bir anda fiyatı 59,99 TL‘ye çıkan Game Pass sistemi, her ay yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde; daha çıkışını gerçekleştirir gerçekleştirmez Kingdom Two Crowns bu sisteme dahil edilmişti. Microsoft stüdyolarından çıkan AAA yapım oyunların direkt yer aldığı Game Pass, bugün PES tutkunlarını sevindirdi.

Pro Evolution Soccer 2019 bugün Xbox Game Pass sistemine eklendi. Hem de öyle Lite veya kırpılmış sürümü değil. Direkt PES 2019’un ana oyunu Game Pass sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sistemden Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X sahiplerinin yararlanabildiğini belirtelim.

Aylık 59,99 TL ödeyerek an itibari ile 171 adet oyuna Game Pass ile ulaşabilirsiniz. Forza Horizon 4, Gears of War serisi, Halo serisi, Wolfenstein: The New Order, Doom, Sunset Overdrive, Super Lucky’s Tale ve Super Street Fighter IV gibi dev yapımlar bu sistemde sizleri bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Game Pass’e gelecek olan oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Spintires: Mudrunner (13 Aralık)

Below (14 Aralık)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (17 Aralık)

Ori and the Blind Forest (20 Aralık)

Shadow Warrior 2 (20 Aralık)

