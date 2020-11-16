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Probiyotik nedir? Probiyotik zengini besinler hangileri?

16.11.2020 16:34 | Son Güncelleme:
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Probiyotik nedir? Probiyotik zengini besinler hangileri?

İçindekiler

  • Bağırsakların Doğal Dengesini Yerine Getiren Yöntemler
  • Bağırsaklarınıza Yardımcı Olan Besinler Tüketin
  • Yeterli Miktarda Yoğurt Yemeye Özen Gösterin
  • Sindirim Sistemine Yardımcı Şifalı Besinler
  • Etkin Bir Sindirim Sistemi İçin Tüketebileceğiniz Besinler
  • Pek Çok Besinde Doğal Olarak Bulunur
  • Dengeli Bir Floraya Sahip Olmak İçin Takviye Alabilirsiniz
  • Doğal ve Sağlıklı Beslenmek Yeterli Olabilir

Sağlığımız için olumlu etkilere sahip olan probiyotikler, insan diyetinde önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar da dengeli sayıda bulunan bağırsak mikroorganizmalarının yararlarını ortaya koydu.

Vücudumuzdaki sindirim ve bağışıklık sistemi için probiyotikler oldukça önemlidir. Aslında birer mikroorganizma olan probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayarak sindirimimizi güçlendiren aktivitelerde bulunur. Bu yararlı organizmalar hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Bağırsakların Doğal Dengesini Yerine Getiren Yöntemler

Etkin olmayan bir sindirim sistemi bazen fazlasıyla rahatsız edici durumlara neden olabilir. Bağırsaklarınızın düzgün çalışabilmesi için onların probiyotik dengesini korumanız gerekir. Probiyotik nedir sorusu oldukça sık sorulur. Aslında bunlar vücudumuz için oldukça yararlı birer mikroorganizmadır. Beslenme bozuklukları, antibiyotik gibi ilaçların kullanımı gibi sebepler sonucunda etkilenebilir. İlaç kullanımı ve dengesiz beslenme sonucu sayılarında azalma görülebilen bu mikroorganizmaları tekrar dengeli hale getirmek aslında hiç de zor değil. Tavsiye edilen besinleri tüketerek veya takviye alarak yaşadığınız sindirim sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz.

Bağırsaklarınıza Yardımcı Olan Besinler Tüketin

Çoğu insan hayatının belli bir döneminde sindirim sistemi sorunları yaşar. Probiyotik besinler yaygın ve oldukça kolay ulaşılabilir olduğundan bağırsak dengesini yerine getirmek aslında hiç de zor değildir. Bu besinleri tüketerek sindirim ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz mümkün. Evde kendiniz yaptığınız yoğurtlar için probiyotik yoğurt mayası kullanarak bu yararlı mikroorganizmaları kolayca sindirim sisteminize alabilirsiniz. Yeterli miktarda alındıklarında sağlıklı etkiler yaratan bu mikroorganizmaların sayısını artırmak oldukça mümkün. Yalnızca birkaç gün içinde sindirim sisteminizde gerçekleşen farklılıkları siz de görebilirsiniz.

Yeterli Miktarda Yoğurt Yemeye Özen Gösterin

Yoğurt yemenin bağırsak dengesini kurmak için fazlasıyla önemli olduğu bilinmektedir. Oldukça besleyici olan bu besin, aynı zamanda vücudunuzun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için de önemlidir. Probiyotik yoğurt yemeyi tercih ederek bağırsaktaki yararlı organizmaların sayısını da artırabilirsiniz. Bu sayede sağlıklı bir yaşam için büyük bir adım atabilirsiniz.

Sindirim Sistemine Yardımcı Şifalı Besinler

Probiyotik faydaları saymakla bitmez. Uygulama ve etki alanı oldukça fazla olan yardımcılardır. Sindirim sistemini düzenlemenin yanı sıra gastrointestinal hastalıkları önleme ve tedavi etme sürecinde de etkin rol oynar. Son zamanlarda bağırsak sağlığının mental sağlıkla oldukça ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Sağlıklı bağırsaklara sahip kişilerde kaygı, depresyon gibi bazı psikolojik sorunların azaldığı görülmektedir. Bu besinler aynı zamanda yaşanan bazı alerjik etkileri azaltmaya da yardımcı olabilir. Bazı besinler özellikle probiyotik içeriği bakımından oldukça zengindir. Fermente et ve süt ürünleri, probiyotiklerin sayılarını artırmada size yardımcı olabilir.

Etkin Bir Sindirim Sistemi İçin Tüketebileceğiniz Besinler

Ticari ürünlerin yanı sıra geleneksel fermente ürünler tüketerek de bağırsak floranızı düzenlemeniz mümkün. Özellikle fermente süt ürünleri, probiyotiklerin taşınması için en uygun ortamı sağlar. Probiyotik nelerdir sorusunun cevabı, yoğurdun yanı sıra peynir, süt ve kefirdir. Kımız ve ayran tüketerek de sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz. Bu ürünler mikrobiyotayı güçlendirerek bağırsak sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Özellikle fermente süt ürünlerinde oldukça yararlı mikroorganizmalar bulunduğu bilinmektedir.

Pek Çok Besinde Doğal Olarak Bulunur

Boza, tarhana, turşu, şalgam ve sofralık zeytin tüketerek de bağırsak mikrobiyotanızı düzenlemeniz mümkün. Günlük hayatta oldukça kolay ulaşabileceğiniz bu ürünleri tüketerek daha güçlü bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu besinleri günlük diyetinize eklemek olacaktır. Geri kalan kısım sindirim sisteminizin kontrolündedir. Vücudunuza aldığınız bu yardımcılar kendilerine uygun bir yer bulup çoğalarak yeterli sayıya ulaşır. Bu besinleri tüketemediğiniz takdirde probiyotik takviyesi alarak da bağırsaklarınızı kolayca dengeli hale getirebilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm mikroorganizmaları bünyesinde bulunduran bu takviyeler, hızlı bir şekilde denge kurmanıza yardımcı olabilir.

Dengeli Bir Floraya Sahip Olmak İçin Takviye Alabilirsiniz

Günümüzde pek çok insan günlük besin ihtiyacını tam olarak karşılayabilmek için takviye edici gıda kullanmaktadır. Bu takviyelerin probiyotik içeren çeşitleri de bulunur. Doğal olarak içinde bu mikroorganizmaların bulunduğu ürünleri çeşitli nedenlerden dolayı tüketmekte zorluk çekiyorsanız probiyotik kapsül kullanmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle laktoz alerjisi bulunan kişiler süt ürünlerini tüketmekte zorluk yaşar. Böyle bir rahatsızlığınız varsa kapsül kullanarak da ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Doğal ve Sağlıklı Beslenmek Yeterli Olabilir

Aslında, günlük hayatta tüketilen çoğu besin doğal olarak bu mikroorganizmaları içerir. Fermente ürünleri daha fazla tüketmeyi tercih ederek bağırsak florasını doğal bir şekilde sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra endüstriyel olarak üretilen besinlerin bazılarına probiyotik eklenmektedir. Bunlara örnek olarak sütlü tatlılar, meyve ve sebze suları, pek çok tahıl ürünü ve çikolata örnek verilebilir.

Bebek beslenmesinde de oldukça önemli olan bu besinler bebek formulaları içinde de bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besinlerin bebek beslenmesinde önemli noktalardan biridir. Zararlı bağırsak bakterilerinin çoğalmasını engelleyen bu besinler bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Probiyotik ne işe yarar sorusunun cevabı oldukça kolaydır: Sindirim sisteminizi düzenlerken bağışıklık sisteminizi de güçlendirerek çok daha kuvvetli bir bünyeye sahip olmanızı sağlar. Bu besinleri daha fazla tüketerek daha sağlıklı bir bünyeye sahip olabilir, sindirim rahatsızlıklarının oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

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