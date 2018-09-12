HABER

Prof. Dr. Akyıldız: Karaciğer yağlanması çağın hastalığı olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

HEM sindirim sistemi hem de metabolizmanın beyni olan karaciğerde oluşabilecek işlev kaybının vücutta pek çok olumsuz etkiye yol açabileceğini belirten Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Akyıldız: Karaciğer yağlanması çağın hastalığı olabilir

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - HEM sindirim sistemi hem de metabolizmanın beyni olan karaciğerde oluşabilecek işlev kaybının vücutta pek çok olumsuz etkiye yol açabileceğini belirten Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akyıldız, çağın hastalığının karaciğer yağlanması olacağını söyledi.

Vücudumuzda bulunan en büyük organ olan karaciğer, sindirim sisteminin önemli parçalarından birisidir. Burada oluşabilecek bir işlev kaybı, vücudun pek çok noktasında olumsuz etkilere yol açabilir. İşlev kaybı erken teşhis edilmediği takdirde ise zamanla karaciğerde yetmezlik meydana getirebilir. Bu durum kesinlikle ihmal edilmemeli ve bir uzmana danışılmalıdır.

Karaciğer hastalığının genellikle tesadüfen yapılan tetkikler sonucu ortaya çıktığını ifade eden Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akyıldız, karaciğer yetmezlik bulgularının ileri evrede belli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Akyıldız temel olarak göz aklarında sararma, idrar renginin koyulaşması, ciltte inatçı kaşıntılar, kırmızı döküntüler, tırnak değişiklikleri, avuç içlerinde kızarıklık, karın boşluğunda sıvı birikmesi, ayaklarda ödem ve ileri evrede bilinç bulanıklığı gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI GİDEREK ARTIYOR"

Karaciğer hastalıklarının başlıca nedenleri arasında Hepatit B ve Hepatit C'nin ilk sırada bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akyıldız, bu hastalıkların ilaçlarla tedavisinin kolay olduğunu söyledi. İkinci sırada ise alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akyıldız, "Bu tüm dünyada giderek artan ve ileriki yıllarda karaciğer kanseri gelişimi ve karaciğer nakil bekleme listelerinin büyük grubunu bu hastalar oluşturacak. Alkole bağlı karaciğer hastalıkları ise yüzde 10'luk grubu oluşturuyor. Vücudun kendi karaciğer dokusuna karşı mikrobik olmayan iltihaplanma geliştirmesi sonucunda gelişen veya metabolik gelişen hastalıklar var. Bunun dışında nadir sebeplerden dolayı oluşan karaciğer hastalıkları olabiliyor” dedi.

Yetmezlik bulgusu gelişen hastanın karaciğer nakli adayı olmadığını belirten Prof. Dr. Akyıldız, ancak belli bir evreyi geçildiğinde nakli düşünmek gerektiğini söyledi.

HEPATİT C VÜCUTTAN TAMAMEN ATILABİLİYOR

Karaciğer yetmezliğinin tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Akyıldız şunları söyledi:

"Öncelikle koruyucu hekimlik ile yetmezliğin olmamasını önlemek, altta yatan nedene göre tedavi vermek lazım. Erken tanı ve tanıma programlarıyla viral hepatitler artık çok kolay tedavi edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hepatit B için halihazırda aşılama programı mevcut. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hepatit B ile ilgili problemlerin azalacağı görüşündeyiz. Hepatit C'de ise son yıllardaki gelişmelerle birlikte vücuttan tamamen atılmasında başarı sağlayan ilaçlar var. Alkole bağlı karaciğer hastalığı için alkolün terki ve psiko-sosyal destek ile multidisipliner yaklaşı da takibi gerekli. Otoimmün karaciğer hastalığında ise genelde vücudu baskılayıcı ilaçlar, kortizon tedavileri vermekteyiz. Esas problem, çağın hastalığı alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı. Bu grup hastalarda metabolik sendromlar görülür. Bu kişilere hayat tarzında değişiklik, beslenme tedavisi ile birlikte spor yapılması ve mutlaka vücut ağırlığında yüzde 10'luk kayıp yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki önümüzdeki yıllarda sıklıkla problem yaşayacağımız hasta grubu alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ve karaciğer yağlanması olacak.

(FOTOĞRAFLI- GÖRÜNTÜLÜ)

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
'Çocuklarda göz hastalıklarına dikkat''Çocuklarda göz hastalıklarına dikkat'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.