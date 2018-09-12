Prof. Dr. Akyıldız: Karaciğer yağlanması çağın hastalığı olabilir

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - HEM sindirim sistemi hem de metabolizmanın beyni olan karaciğerde oluşabilecek işlev kaybının vücutta pek çok olumsuz etkiye yol açabileceğini belirten Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akyıldız, çağın hastalığının karaciğer yağlanması olacağını söyledi.

Vücudumuzda bulunan en büyük organ olan karaciğer, sindirim sisteminin önemli parçalarından birisidir. Burada oluşabilecek bir işlev kaybı, vücudun pek çok noktasında olumsuz etkilere yol açabilir. İşlev kaybı erken teşhis edilmediği takdirde ise zamanla karaciğerde yetmezlik meydana getirebilir. Bu durum kesinlikle ihmal edilmemeli ve bir uzmana danışılmalıdır.

Karaciğer hastalığının genellikle tesadüfen yapılan tetkikler sonucu ortaya çıktığını ifade eden Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akyıldız, karaciğer yetmezlik bulgularının ileri evrede belli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Akyıldız temel olarak göz aklarında sararma, idrar renginin koyulaşması, ciltte inatçı kaşıntılar, kırmızı döküntüler, tırnak değişiklikleri, avuç içlerinde kızarıklık, karın boşluğunda sıvı birikmesi, ayaklarda ödem ve ileri evrede bilinç bulanıklığı gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.