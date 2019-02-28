HABER

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Demiroğlu Bilim Üniversitesi: - "Sayın Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun operasyon sonrası yoğun bakım ünitemizde tıbbi tedavisi ve takibi halen sürmektedir. Yaşamsal fonksiyonlarına ait bulgular iyi olmakla birlikte, hayati riski devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nin bağlı olduğu Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dedeoğlu'nun hastanenin acil servisine getirildiği ve yapılan tetkikler sonucu baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısı konulduğu belirtildi.

Dedeoğlu'nun operasyona alındığı ve kanamanın durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun operasyon sonrası yoğun bakım ünitemizde tıbbi tedavisi ve takibi halen sürmektedir. Yaşamsal fonksiyonlarına ait bulgular iyi olmakla birlikte, hayati riski devam etmektedir."

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
İGC futbol turnuvasının ödülleri verildiİGC futbol turnuvasının ödülleri verildi
"Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz""Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Beril Dedeoğlu beyin kanaması sağlık durumu tedavi

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.