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  4. Prof. Dr. Canan Karatay, Maraş paçasını tanıtacak

Prof. Dr. Canan Karatay, Maraş paçasını tanıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, Maraş paçasını tanıtacak

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ve Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu, Kahramanmaraş'ta 5-6 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte, Maraş paçasının tanıtımını yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve firmaların desteğiyle yapılacak "Maraş Paçası ve Gastronomisi" konulu etkinliklerde Prof. Dr. Canan Karatay ve Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu da yer alacak.

Programın sponsorlarından MADO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur, etkinliğin tanıtım toplantısında, Türkiye'de insanların, Kahramanmaraş denildiğinde dondurmayı bildiğini söyledi.

Kentteki gastronomiye ilişkin etkinliklere destek vererek, Kahramanmaraş'ın sadece dondurmayla değil diğer ürünleriyle de öne çıkmasını istediklerini ifade eden Kanbur, Maraş paçasının da artık bilinmeye başladığını belirtti.n

Kanbur, Maraş tarhanasının ise eskiden her aile tarafından yapıldığını ancak şimdi sektör haline geldiğini, Türkiye genelinde tarhana denilince, insanların aklına Kahramanmaraş'ın geldiğini, bu yüzden böyle etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Programın organizasyonunu yapan firmanın sahibi Erhan Arıca da amaçlarının Kahramanmaraş'ı tanıtmak olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın "gastronomi" şehri olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak istediklerini dile getiren Arıca, ''Bu doğrultuda ben ve arkadaşlarım düşünerek Maraş paçasının birçok yerde sağlığa faydasından bahseden Canan Karatay'ı şehrimize davet ettik. Kendisi de bizi kırmadı ve Kahramanmaraş'a geleceği için mutlu da oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay Maraş Paçası tanıtım

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