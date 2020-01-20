Prof. Dr. Canan Karatay, Maraş paçasını tanıtacak

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ve Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu, Kahramanmaraş'ta 5-6 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte, Maraş paçasının tanıtımını yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve firmaların desteğiyle yapılacak "Maraş Paçası ve Gastronomisi" konulu etkinliklerde Prof. Dr. Canan Karatay ve Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu da yer alacak.

Programın sponsorlarından MADO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur, etkinliğin tanıtım toplantısında, Türkiye'de insanların, Kahramanmaraş denildiğinde dondurmayı bildiğini söyledi.

Kentteki gastronomiye ilişkin etkinliklere destek vererek, Kahramanmaraş'ın sadece dondurmayla değil diğer ürünleriyle de öne çıkmasını istediklerini ifade eden Kanbur, Maraş paçasının da artık bilinmeye başladığını belirtti.n

Kanbur, Maraş tarhanasının ise eskiden her aile tarafından yapıldığını ancak şimdi sektör haline geldiğini, Türkiye genelinde tarhana denilince, insanların aklına Kahramanmaraş'ın geldiğini, bu yüzden böyle etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.