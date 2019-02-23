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Prof. Dr. Emel Canbay: "Karnı şişti denilerek ölmesi beklenen hastaların yüzde 60’ı yaşayabilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Emel Canbay: "Karnı şişti denilerek ölmesi beklenen hastaların yüzde 60’ı yaşayabilir"

Prof. Dr. Emel Canbay, halk arasında "Karnı şişti" yada "Karnına yayıldı" denilerek ölmesi beklenen hastaların ’sıcak kemoterapi’ tedavisiyle yüzde 60’ının hayata geri döndüğünü söyledi.

Prof. Dr. Emel Canbay, Türkiye’de az bilinen ama özellikle kanser hastalığında yaşam süresini yüzde 50 oranında arttırdığı kaydedilen ’sıcak kemoterapi’ tedavisi ile ilgili açıklama yaptı.
Apandisitten ya da kalın bağırsaktan başlayan kanserler karına yayıldığında uygulanan ’sıcak kemoterapi’ tedavisinin Türkiye’de de uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Canbay, "’Apandisitten başlayan ya da nadiren yumurtalıktan başlayan veya kalın bağırsak kanserinden karın içine yayılan ya da apandisitten-yumurtalığa, yumurtalıktan-apandisite atlayan bu tümörler karın içine anormal miktarda jelimsi kıvamda sıvı bırakmakta ve hastanın karnının şişliği hareketlerine engel olabilmektedir. Bu durumdaki hastalarda genellikle ’karnı şişti’ diyerek ölümü beklenilmektedir. Ülkemizde de ’karnı şişti’ ya da ’karnına yayıldı’ denilen apandisit ve kalın bağırsak kanserlerinin yeni yaklaşım tedavileri yapılabilir hale geldi" dedi.

"Sıcak kemoterapi ile hastaların yüzde 60’ı hayata geri dönüyor"
Prof. Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin apandisitten ya da kalın bağırsaktan başlayan kanserlerin ilerlemesi sonucu ölümü beklenilen hastaların tedavisinde ameliyat esnasında kullanılan bir yöntem olduğunu vurgulayan, "Tüm dünyadan yayınlanan sonuçlar gösteriyor ki; apandisit (ya da yumurtalık) kanserli hastalardaki (bunların adına psödomiksoma peritonei diyoruz) karın içine anormal litrelerce jelimsi sıvı salgılıyor ve bu hastaların tedavisinde yine en can alıcı noktası ameliyat kısmıdır. Arkasından eklenilen sıcak kemoterapi ile hastaların yüzde 60’ı hayata geri dönüyor" şeklinde konuştu.

"Sıcak kemoterapi terimi bu tedavinin en fazla ses getiren unsuru olarak gözükmektedir"
Bu işlemin en can alıcı noktası ameliyat kısmı olduğunu yineleyen Prof. Dr. Canbay, "HİPEK, ameliyat ile kombine edilen tedavinin en önemli bileşeni olarak kabul edilmese de sıcak kemoterapi terimi bu tedavinin en fazla ses getiren unsuru olarak gözükmektedir. Birçok yabancı basın ve Türkiye’de de bazı hastaneler bu tedavi şeklini ’tedaviyi sıcak bir kemo banyosu’ olarak duyururken bu yöntem ile fayda sağladığı bildirildi. Tüm Dünyada ve ülkemizde ‘sıcak kemoterapi’ olarak yayıldı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emel Canbay:

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