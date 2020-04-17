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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Dornaz Alfa' ilacı açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Dornaz Alfa' ilacı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Prof. Dr. Ovalı'nın açıklamasından satır başları:

'ÖZETLE BİZ BİR İLAÇ BULMADIK'

"Dornaz Alfa ve Covid19 tweetime yönelik açıklamamdır; 16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.

Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.

Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.

Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir."

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Ovalı, dün gece yarısı yaptığı açıklamada "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" açıklamasını yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
dornaz alfa Ercüment Ovalı

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