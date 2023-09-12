Prof. Dr. Erkan Topuz 'Kendinizi hasta sanıyorsunuz ama değilsiniz' diyerek açıkladı! İşte geçmeyen yorgunluğun sebebi

Onkoloji alanındaki bilgi birikimiyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Erkan Topuz, gün içerisinde kişilerin kendini hasta hissetmelerine neden olan konuları sıraladı. Hasta ve yorgun hissetmenin en önemli etkeninin ise susuz kalmak olduğunu vurguladı.

Suyun vücudumuza tahmin ettiğimizden de büyük bir etkisi bulunuyor. Sağlıklı yaşamın ilk yolunun bol su içmekten geçtiğini söyleyen Topuz bu durumu 'Vücut su kıtlığı çektiğinde mide suyunuzu kullanırsa, ülser hastalığına yakalanırsınız. Bağırsaklar da su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarsınız.' diyerek açıklıyor.

'VÜCUT SU KAYBI ÇEKTİĞİNDE KANDAKİ SUYU KULLANIRSA...'

Topuz kendimizi sürekli hasta ve yorgun hissetmemizin en önemli nedenlerinden birinin az su tüketimi olduğunu söylüyor. Uzman doktora göre;

Vücut su kaybı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, yüksek tansiyon hastalığına yakalanabilirsiniz.

Vücut su kıtlığı çektiğinde omurlardaki suyu kullanırsa; bel ve boyun fıtığı hastalığına yakalanabilirsiniz.

Vücut su kıtlığı çektiğinde kemiklerdeki suyu kullanırsa; gut-artrit gibi romatizmal hastalıklara yakalanırsınız.

Vücut su kıtlığı çektiğinde akciğerdeki suyu kullanırsa; astım hastalığına yakalanma riskiniz artar.

DÜZENLİ VE YETERİ KADAR SU İÇİN

Pankreastaki suyu kullanırsa, şeker hastalığına yakalanabilirsiniz.

Vücut su kıtlığı çektiğinde mide suyunuzu kullanırsa, ülser hastalığına yakalanırsınız. Bağırsaklar da su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarsınız.

Hücrenin su eksikliği çok artarsa, beynimiz hücreye oksijen göndermeyi keser. Oksijen kesilmesi ile hücrelerde kanserleşme başlar.

İnsan vücudunun %60-70'i sudan oluşur. Ve bu su idrar, terleme, organların işleyişi gibi birçok etkenle sürekli tüketilir.

Eğer yeterince su takviyesi almazsak, organlar ve temel bileşenlerimiz hasar almaya, yaşlanmaya ve hastalanmaya başlar.

Ünlü onkolog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Ne az, ne fazla; Lütfen düzenli ve yeteri kadar su için...' diyerek herkesi yeterli su tüketimi konusunda uyardı.





