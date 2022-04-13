Prof. Dr. Ersan Şen'den çarpıcı sözler! 'Asıl mesele ekonomidir, ortalık yangın yeri, ateş!'

Prof. Dr. Ersan Şen siyasetin gündemindeki konular hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altı muhalefet liderinin ortak bildirisi hakkında İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun ortaya attığı iddia hakkında "Belge varsa açıklasın, gerisi siyasettir" diyen Ersan Şen, CHP'ye de iddialara yanıt vermekle uğraşmakla eleştiri yöneltti. Şen, Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , altı muhalefet liderinin ortak imzasıyla hazırlanıp kamuoyuna sunuluan bildirinin düzelti için bir büyükelçiye gönderildiğini öne sürmüştü. Soylu, Kılıçdaroğlu'na hitaben şu sözleri kullanmıştı:

"Biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla."

"ORTALIK YANGIN YERİ, ATEŞ!"

Katıldığı bir canlı yayın programında konuyla ilgili konuşan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, "Sayın içişleri bakanının mutabakatın elçiye götürüldüğüyle ilgili bilgisi belgesi varsa açıklasın, gerisi siyasettir" diyerek şunları ekledi:

"Esas sorun herkes kendi iddialarıyla ilgili cevap versin. Önce kendinize bakacaksınız. Herkes sınıfta kalmış durumda. Muhalefet aynı hataya düşüyor. Cevap vermeyeceksin kardeşim, bunun bir faydası yok. Kutuplaştırmadan başka bir amaca hizmet etmiyor. Ortalık yangın yeri, ateş! Dokunuyorsun elin yanıyor. Asıl mesele ekonomidir."

"BELGESİ OLAN KONUŞUR, GERİSİ BOŞ LAFTIR"

Şen, muhalefetin izlendiği iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bu ülke bir hukuk devleti; bağımsız, tarafsız yargımız var. Bir suç işlendiğini düşünüyorlarsa gidip şikayet edersiniz. Bir insan izlendiğini, dinlendiğini, takip edildiğini düşünüyorsa bunu ortaya çıkarıp adliyeye göndereceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nde hemen olmaz, adalet 10-20 yıl sonra işleyebilir. Bu iddiayı gündeme getirenin elinde belge varsa açıklar, yoksa buna boş atıp dolu tutmak denir. Sadece gündem değiştirmeye çalışırsın. Elinde belgesi olan konuşur, gerisi boş laftır.

"Zaten ana sorun bu: CHP cevap yetiştirme partisi değildir. Hayat pahalılığı, eşitsizlik, asıl güçlük burada, ülkenin parası yok. '3-5 ay sonra geçecek', geçmiyor kardeşim."

Şen, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi hakkında ise "Dilim dilim kesilen bu insan için Suudi Arabistan'da adaletin geleceğine inanamaz." şeklinde yorum yaptı.

