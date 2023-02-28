HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol sosyal medyadan duyurmuştu! 'Dana dili' ile tehditte yeni gelişme

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol sosyal medyadan duyurmuştu! 'Dana dili' ile tehditte yeni gelişme

28.02.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, bir kişi tarafından ofisinin önüne dana dili bırakılarak tehdit edilmişti. Olayla ilgili görülen davanın duruşmasında Şenol, yaşadıklarının kabul edilebilir şeyler olmadığını belirtti. Mahkeme ise daha önce gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan şahıs hakkında 'adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarttı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol sosyal medyadan duyurmuştu! 'Dana dili' ile tehditte yeni gelişme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kişi tarafından ofisinin girişine dana dili koyularak tehdit edildiğini belirtmişti. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi hakkında adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

3

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne 'dana dili' bırakılarak ölümle tehdit edildiği belirtip, paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Hakkında, 'tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma' suçundan işlem yapılan Yücel'in ifadesi alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

profesoru-dana-dili-ile-tehdit-eden-sanik-hakkinda-yakalama-karari_4159_dhaphoto3

"YAŞADIKLARIM KABUL EDİLEBİLİR ŞEYLER DEĞİL"

Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mustafa Yücel'in yargılandığı davanın bugünkü ilk duruşmasına; sanık Yücel katılmazken, müşteki Prof. Dr. Şenol ile avukatları hazır bulundu. Prof. Dr. Şenol, bir kadın ve bilim insanı olarak yaşadıklarının kabul edilebilir şeyler olmadığını belirterek, "Uzun zamandır bu olayların içerisindeyim. Sayın mahkemenizden empati yapmasını rica ediyorum" dedi.

"DANA DİLİNİ KAPIYA BIRAKTIĞINI GÖRDÜM"

Duruşmada dinlenen tanıklardan A.Z., Şenol'un ofisinin bulunduğu binada görevli olduğunu belirtti. Sanığı tanımadığını ve görmediğini belirten A.Z., "Olayı bizzat görmedim. Geçen yıl temmuz ayında görev yaptığım apartmandaki kafe çalışanı yanıma gelip, bir şahsın Esin Hanıma limonata sipariş ettiğini söyledi. Ben de Esin Hanımın ofisinde olmadığını belirterek, kendisini geri çevirdim. Limonatayı alıp, Esin Hanımın sekreterine götürdüm. Bu olaydan önce Esin Hanımın ofisinin önüne 'dana dili' bırakılmıştı. Bu olaya bizzat tanıklık etmedim. Ancak haber verilince kamera kayıtlarını izlediğimizde, erkek bir şahsın poşetle getirdiği dana dilini kapıya bıraktığını gördüm" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme hakimi, tanıkları dinledikten sonra sanık Yücel hakkında 'adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmetti. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi. Diğer tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar Hatay'dan duyurdu! Göç iddiaları gündem olmuştu... "42 bin Suriyeli geri döndü"Bakan Akar Hatay'dan duyurdu! Göç iddiaları gündem olmuştu... "42 bin Suriyeli geri döndü"
Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"
'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Profesör Gazi Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Canlı yayında söyledikleriyle gündem yarattı!

Canlı yayında söyledikleriyle gündem yarattı!

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

Yavaş'tan yeşil ışık! 2 gün üst üste...

Yavaş'tan yeşil ışık! 2 gün üst üste...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.