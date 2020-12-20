Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

CNN Türk Masası'nda Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. Gülümser Heper, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, örgüt ele başısı Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu skandal ifadeler sonrası şu ifadeleri kullandı;

HEPER: BİR KASIT YOKTUR

"Ben hiçbir zaman Öcalan'a ne saygı duyarım ne de onun ismini saygınlık çerçevesinde kullanırım. Bu bir tamlamadır, kasıt yoktur. Ben dilime pelesenk olarak istemsizce kullanmışımdır. Ben Öcalan'ı yükseltmem ve bir statü de vermem. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır."

METİN ÖZKAN'DAN SERT TEPKİ

Heper'in "kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu. Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz" dedi.

Sonrasında Metin Özkan, "CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem'" dedi.

HEPER'DEN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, "Türk halkı beni yanlış anlamışsa özür dilerim" dedi.

