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Prof. Dr. Hayat Erkanal, yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla İlçesi Limantepe Su Altı Kazı Başkanı Prof.

Prof. Dr. Hayat Erkanal, yaşamını yitirdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla İlçesi Limantepe Su Altı Kazı Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal (79), yaklaşık 1.5 ay önce önce dalış yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dünyanın en önemli 10 su altı kazısı arasında gösterilen Limantepe Kazıları Başkanı Erkanal, 13 Haziran'da İzmir'in Karaburun ilçesinde dalış yaptığı sırada fenalaştı. Erkanal, arkadaşları tarafından sudan çıkarılarak tekneye alındı. Kıyıya getirilen Erkanal'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erkanal, kaldırıldığı Karaburun Devlet Hastanesi'nden, hava ambulansı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Prof. Dr. Erkanal, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün saat 11.45 sıralarında hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Hayat Erkanal, yaşamını yitirdi

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