Prof. Dr. Haydaroğlu: “Kanser görülme oranlarında doğrusal artış dikkat çekici”

Kanserin giderek yaygınlaştığını ve birden çok kanser görülme oranında son yıllarda önemli oranda artış yaşandığını ifade eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, verilere göre kadınlarda en sık meme, tiroit ve jinekolojik kanserler; erkeklerde ise akciğer, prostat ve hemotolojik kanserlerin görüldüğünü saptandığını söyledi. Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi; kanserden korunma, erken tanı, ortaya çıkan olguların tedavisi konularında yapılan çalışmaların verilerini doğru ve etkin biçimde kayıt altına alıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Ege Üniversitesi’ndeki kanser verilerini açıklayan Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, “Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde 1992-2017 arası, 25 yılda EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 117 bin 139 kanser verisi toplandı. Kayıt altına alınan verilere göre; kadınlarda en sık meme, tiroit ve jinekolojik kanserler; erkeklerde ise akciğer, prostat ve hemotolojik kanserlerin görüldüğü saptandı” dedi. Kanserin giderek yaygınlaştığını ve birden çok kanser görülme oranında son yıllarda önemli oranda artış yaşandığını ifade eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, “Erkek hastalarda kanser daha geç evrelerde yakalanabiliyor ve yaşam oranları daha kısa. Bunun en önemli nedeni erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülmesidir. Akciğer kanseri sigara kullanımı ile ilişkilidir. Israrla sigara içen hastalarda akciğer kanseri ile beraber görülen farklı kanserler diğer solunum yolu ve mesane kanserleridir” dedi.

"Kadınlar daha uzun sağ kalıma sahip"

Kadınların kansere erken evrelerde yakalandığını ve yaşam oranlarının daha iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, “Kadınların en sık görülen kanserleri tiroit ve meme kanseri olup bunlar en iyi sağ kalıma sahip kanserlerdir. Meme kanserli kadınlarda görülen farklı çoklu kanserler en sık rahim ve yumurtalık kanserleridir” dedi.

Yıllara göre kanser görülme oranlarında doğrusal artışın dikkat çekici olduğunu ifade eden Haydaroğlu, “Kadın olgular en fazla yüzde 42 lokal evrede tanı alırken, erkekler en fazla metastatik dönemde yüzde 38 tanı almışlardır. Kadınlar anlamlı olarak daha erken evrede tanı almaktadır. Cinsiyetlere göre 10 yıllık yaşam oranı erkeklerde yüzde 37 iken kadınlarda ise yüzde 61 olup kadın olgularımız daha uzun sağ kalıma sahiptir” dedi.

“Erkeklerde akciğer kanseri daha fazla görülüyor”

Erkeklerde ileri evrelerde kanserin yakalanmasını ve sağ kalımın daha az olmasının en sık görülen kanser türünün akciğer kanseri olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Haydaroğlu, “Erkeklerde sigara içme oranı daha yüksek olduğu için buna bağlı olarak maalesef akciğer kanseri daha fazla görülmektedir. Erkeklerde ikinci sırada sıklıkta görülen prostat kanserinde ise daha önceki yıllarda yaptığımız istatistiklerimizde prostat kanserinin ileri evrelerde tanı aldığını saptardık, oysa 25. yıl değerlendirmemizde prostat kanserinin yüzde 70 erken evrede yakalanması sevindirici bulunmuştur. Kanser farkındalık çalışmalarının bunda etkili olabileceği düşünülmüştür” diye konuştu.

Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, “Organlara göre 10 yıllık en iyi sağ kalım oranları kadınların en fazla görülen kanser türü olan tiroit kanserinde yüzde 92 ve meme kanserinde yüzde 73 olmaktadır. En kötü seyreden kanser türü ise en çok erkeklerde görülen akciğer kanserleri yüzde 9 olup, bu kanserden korunmanın tek yolu sigara içmemektir” dedi.