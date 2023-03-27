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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı! Balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 içeriyor

27.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omega-3 kaynağı balıkların tüketiminin sağlık için ne kadar önemli olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Ancak toplumda balık sevmeyen birçok kişi bulunuyor. Balık sevmeyen kişiler alternatif omega 3 kaynaklarını arıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu balıktan 7 bin kat daha fazla omega 3 kaynağına sahip olan gıdayı açıklayarak bu mucizevi besinin faydalarını anlattı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı! Balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 içeriyor

Sağlıklı beslenmek hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için önem taşıyor. Uzmanlar doğal yağ tüketiminin sağlık konusunda etkili sonuçlar sağladığını belirtiyor. Prof. İbrahim Saraçoğlu, bitkisel yağlar arasında bulunan bir gıdanın kanserle savaştığını ve kalp hastalıklarına karşı zırh gibi koruma sağladığını açıkladı. Omega-3 deposu olan bu besinin balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri barındırdığı öğrenildi.

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Hem yağ formu hem tohum haliyle şifa dağıtan keten tohumunun tüketimi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından şiddetle tavsiye ediyor. Saraçoğlu keten tohumunun faydalarını ve özelliklerini anlattı.

ZENGİN YAĞ ASİTLERİ İLE KANSERLE SAVAŞIYOR

Omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besin hem içi hem de kabuğuyla tüketilerek vücuda şifa veriyor. Mısır ve Asya ülkelerinde yoğun olarak kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor. Aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerince de zengin olan keten tohumunun yağını soğuk pres yöntemiyle elde etmek gerekiyor.

DİYABET VE OSTEOPOROZA KARŞI KORUYOR

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Bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren keten tohumu, içeriğindeki bu asitle dolaşım yollarına fayda sağlıyor. Anti-inflamatuar etkisi bulunan alfa-linolenik asit kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile savaşmada ve tip 2 diyabete karşı korumada etkin rol oynuyor.

İLAÇ ÜRETİMLERİNDE KULLANILIYOR

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Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumu toz haline getirildiğinde hava ile teması artacağı için çok hızlı oksitlenir. Bu yüzden bütün olarak tüketilmesi önerilir. Toz formunda tüketilirken mutlaka cam kavanozda saklanmalı ve küçük miktarlarda satın alınmalı, bekletilmeden tüketilmelidir.

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Keten tohumu yağı cilde faydaları arasında cildi sıkılaştırması ve sarkmayı önlemesi de yer alır. Kuruyan, kaşınan ve kırmızı renge bürünen cilt ile karakterize bir cilt hastalığı olan egzamanın tedavisine yardımcı olan keten tohumu yağı cildin esnekliğini arttırır.

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