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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan kansızlık kürü tarifi! Demir eksikliğine karşı birebir

22.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Kansızlık ve demir eksikliği, dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunudur. Kansızlık, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve işlevinin azalması sonucu ortaya çıkar. Demir eksikliği ise kansızlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Demir, vücutta hemoglobin üretiminde kritik bir rol oynar ve enerji seviyelerini, konsantrasyonu ve bağışıklık sistemini etkiler. Kan değerlerinizi yükseltmek ve demir eksikliğine son vermek için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kür tarifini deneyebilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan kansızlık kürü tarifi! Demir eksikliğine karşı birebir

Demir eksikliği, halsizlik, soluk cilt, baş ağrıları, çabuk yorulma ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve dilin yüzeyinde oluşan lezyonlar gibi fiziksel işaretler de görülebilir. Bu nedenle, demir eksikliği ve kansızlık durumunda uygun tedavi ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmelidir. İbrahim Saraçoğlun'dan kansızlık ve demir eksikliğine karşı kür tarifi haberimizde.

Demir eksikliğini önlemek veya tedavi etmek için demir açısından zengin gıdalar tüketmek, özellikle kırmızı et, tavuk, balık, baklagiller, ıspanak ve kuru kayısı gibi besinler önerilir. Demir takviyeleri, doktor tavsiyesi doğrultusunda kullanılmalıdır. Aynı zamanda, C vitamini içeren gıdaları tüketmek, demirin emilimini artırabilir.

SARAÇOĞLU'NDAN KEREVİZ ISPANAK KÜRÜ

Kereviz kansızlığa karşı oldukça etkilidir ve demire bağlı kansızlığın çözümünde fazlasıyla güçlüdür. Ancak, kereviz tek başına yeterli değildir. Kerevizin bu gücünü harekete geçirebilmek için ıspanak gerekir. Ispanak ve kereviz karışımı kansızlığa ideal bir çözümdür.

MALZEMELER:
2 su bardağı su
200 gram ince dilimlenmiş kereviz
250 gram ıspanak

kereviz

YAPILIŞI:
Kaynayan 2 su bardağı suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizi ekliyoruz. Karışımı kısık ateşte 10 dakika haşlıyoruz. Daha sonra karışıma 250 gram ıspanağı ekliyoruz. Ispanakla beraber 5 dakika daha kaynatıyoruz. Karışımı bir şişeye alıp soğutuyoruz.

ıspanak

UYGULANIŞI:
Bu kürü sabah aç karnına veya kahvaltıdan 1 saat sonra ya da akşam aç karnına veya yemekten 1 sonra tüketebilirsiniz. Demir eksikliğine karşı kereviz ıspanak kürünü 10-15 gün ara vermeden uygulanması gerekir. Kullandığınız şişeyi mutlaka buzdolabında koruma altına alınız. Hazırlanan miktar iki günlüktür. Şişenin içinde geriye kalanın ertesi gün kullanmak için buzdolabında korunması gerekir. Kürün bir litreden fazla hazırlanmaması gerekir çünkü hazırlanan ıspanak kereviz karışımı 48 saatten fazla dayanamaz ve tedavi edici özelliğini de önemli ölçüde kaybeder. Kereviz ıspanak kürü, 3 yaş üzeri çocuklar için yardımcı ve destekleyici olarak önerilmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
ıspanak kansızlık kereviz demir ibrahim saraçoğlu

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