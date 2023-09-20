Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uzun yaşamın sırrını açıkladı! "Bunu yiyen 90 yaşını görüyor"

Sağlıksız beslenme ve hazır gıda tüketimi obeziteye neden oluyor. Bu durum birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bağışıklık sistemini güçlendiren besini açıkladı.
Günümüzde hazır gıda tüketimi yoğun iş temposu ve yan faktörler nedeniyle arttı. Sağlıksız beslenmenin salgın hastalıklara yakalanma riskini artırdığı belirtildi. Bu konuda favori besinini açıklayan İbrahim Saraçoğlu, brokoliyi ilşaret etti.
Uzman ismin yaptığı açıklamaya göre brokoli kürü ile salgın hastalıklardan korunabilir, daha uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabilirsiniz.
Brokoli kürü için 250 gram brokoli ile 1 litre suyu hazır edin.
Büyük bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın.
Yıkanmış brokoliyi de kaynar suya koyun ve 5 dakika kaynatın.
Pişmiş brokoliyi birkaç dakika tencerede bekletin.
Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve 2 farklı kaba bölün.