Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uzun yaşamın sırrını açıkladı! "Bunu yiyen 90 yaşını görüyor"

Sağlıksız beslenme ve hazır gıda tüketimi obeziteye neden oluyor. Bu durum birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bağışıklık sistemini güçlendiren besini açıkladı.

UZMAN İSİM O SEBZEYE DİKKAT ÇEKTİ

Günümüzde hazır gıda tüketimi yoğun iş temposu ve yan faktörler nedeniyle arttı. Sağlıksız beslenmenin salgın hastalıklara yakalanma riskini artırdığı belirtildi. Bu konuda favori besinini açıklayan İbrahim Saraçoğlu, brokoliyi ilşaret etti.

DAHA UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN FORMÜLÜ

Uzman ismin yaptığı açıklamaya göre brokoli kürü ile salgın hastalıklardan korunabilir, daha uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabilirsiniz.

BROKOLİ KÜRÜNÜN YAPILIŞI

Brokoli kürü için 250 gram brokoli ile 1 litre suyu hazır edin.