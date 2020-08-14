Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir? İTÜ rektörü İsmail Koyuncu nereli? İsmail Koyuncu kaç yaşındadır?

16 üniversite için rektör atamaları yapıldı. Şimdi üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri atanan rektörlerle ilgili araştırma yapılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne atanmış olan Prof. Dr. İsmail Koyuncu da çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. İşte Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile ilgili tüm detaylar...

16 rektörün atamasının gerçekleştiği haberi gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ataması yapılan 16 rektörden bir tanesi de İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü oldu. Bunun sonucunda İTÜ rektörü kim sorusu sorulmaya başladı. Şimdi, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Koyuncu araştırılıyor. İsmail Koyuncu İTÜ bünyesinde çok sayıda görevde bulundu. Aynı zamanda TÜBİTAK bünyesinde de çeşitli görevler aldı. İşte İsmail Koyuncu biyografisi...

İsmail Koyuncu kimdir?

İTÜ rektörü İsmail Koyuncu, çok sayıda insan tarafından merak edilen bir isim. Bu nedenle Prof. Dr. İsmail Koyuncu özgeçmişi araştırılıyor. İsmail Koyuncu kaç yaşında sorusunun yanıtı da aranıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Koyuncu’nun yaşı 46’dır. İsmail Koyuncu nereli şeklinde de merak ediliyor. İsmail Koyuncu’nun babasının görevi nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya geldiği biliniyor.