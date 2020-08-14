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Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir? İTÜ rektörü İsmail Koyuncu nereli? İsmail Koyuncu kaç yaşındadır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

16 üniversitede rektör ataması gerçekleştirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı. Buna göre İTÜ rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu oldu. Şimdi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Koyuncu araştırılıyor. İsmail Koyuncu kimdir? İsmail Koyuncu nereli, kaç yaşında? İşte Prof. Dr. İsmail Koyuncu özgeçmişi...

Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir? İTÜ rektörü İsmail Koyuncu nereli? İsmail Koyuncu kaç yaşındadır?

16 üniversite için rektör atamaları yapıldı. Şimdi üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri atanan rektörlerle ilgili araştırma yapılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne atanmış olan Prof. Dr. İsmail Koyuncu da çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. İşte Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile ilgili tüm detaylar...

İTÜ rektörü kim oldu?

16 rektörün atamasının gerçekleştiği haberi gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ataması yapılan 16 rektörden bir tanesi de İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü oldu. Bunun sonucunda İTÜ rektörü kim sorusu sorulmaya başladı. Şimdi, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Koyuncu araştırılıyor. İsmail Koyuncu İTÜ bünyesinde çok sayıda görevde bulundu. Aynı zamanda TÜBİTAK bünyesinde de çeşitli görevler aldı. İşte İsmail Koyuncu biyografisi...

İsmail Koyuncu kimdir?

İTÜ rektörü İsmail Koyuncu, çok sayıda insan tarafından merak edilen bir isim. Bu nedenle Prof. Dr. İsmail Koyuncu özgeçmişi araştırılıyor. İsmail Koyuncu kaç yaşında sorusunun yanıtı da aranıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Koyuncu’nun yaşı 46’dır. İsmail Koyuncu nereli şeklinde de merak ediliyor. İsmail Koyuncu’nun babasının görevi nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya geldiği biliniyor.

Koyuncu, 1995 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü, 1997 yılında Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını ve 2002 yılında da aynı dalda doktorasını tamamlandı. İsmail Koyuncu, 2004 yılında doçent unvanını, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. İsmail Koyuncu rektör olmadan önce çok sayıda önemli görevde bulundu. İTÜ İnşaat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başlamış olduğu akademik hayatına Rice Üniversitesi ve Unıversity of Leuven’de devam etti.

Çalışmalarıyla çok sayıda ödüle layık görülen İsmail Koyuncu, ulusal ve uluslararası pek çok organizasyonda üye olarak görev yapıyor. İsmail Koyuncu; 2012 senesinden beri TÜBA Asosye üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarını devam ettiriyor.

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