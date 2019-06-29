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Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

ÇUKUROVA Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, son günlerde kamuoyunda süt ve süt ürünlerinin zararlı olduğuna yönelik açıklamalar olduğunu, bunların gerçeği yansıtmadığını, aksine sütün sağlıklı bir ürün olduğunu söyledi.
Süt ve süt ürünleri konusunda kamuoyunda olumsuz gündemler yaratıldığını kaydeden ÇÜ Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.
Hayvansal ürünlerin doğanın insanlara bahşettiği mucizevi bir ürün olduğunu anlatan Prof. Dr. Koluman, "Düşünün bir bebek doğuyor ve ona paketi içerisinde taze sunabileceğiniz anne sütü var. Anne sütünün önemini artık bütün dünya biliyor. Aynı şekilde hayvanlar da taze taze her gün bir fabrika gibi ne verirseniz verin, kendisinden de katarak size süt veriyor. Sizin sağlıklı yaşamanız, bebeklerin büyümesi, gençlerin sağlıklı bir yetişkin olması, hamilelerin yaşlıların hastaların sürekli ve kolay bir şekilde ulaşabileceği ürünler bunlar. Hayvansal protein dediğimiz yumurta, et ve süt sağlıklı kalabilmemiz için çok önemli. Yıllarca kırmızı et hedefe konmuştu, şimdi sıra süte geldi. Süt konusunda bazı olumsuz söylemler var. Ancak güncel bilgilere baktığımız zaman bilim adamları Özellikle yaşlılarda menopoz döneminde, kemik erimesi olmaması için belli bir dönemden başlayarak dengeli miktarda süt ve süt ürünlerini tüketmeniz lazım. Bunlar yoğurttur, ayrandır, peynirdir, pastörize ya da sterilize süttür" dedi.
'BU TÜR SÖYLEMLERE BAKMAYIN'
Avrupa ve Amerika'da insanların her öğünde sofralarında süt ve yoğurt bulundurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koluman, şunları söyledi:
"Bunu hem kahvaltıda, hem öğle yemeği, hem de akşam tüketiyorlar. Türklerin ürettiği mucizevi bir üründür yoğurt. Besinlerin sindirim sisteminde Emilimini arttırdığı için sağlıklı beslenmek isteyen herkese yoğurt tüketilmesi öneriliyor. Biz bunu ayran şeklinde de tüketebiliyoruz ve bunları dengeli tükettiğimizde sağlıklı bir şekilde yaşlanabiliyoruz. Cilt güzelliği, kemik sağlığı, vitamin sağlığı açısından çok değerliler. Ancak Birisi çıkıyor, mesela bunların içerisinde kalsiyum olmadığını ya da zararlı olduğunu söylüyor. Bu tür söylemlere çok bakmamak, aldanmamak gerekiyor. Süt ve süt ürünlerine, özellikle yerli ve milli olarak üretilen ürünleri tüketme açısından gerekli özeni göstermesi, her yaşta mutlak surette tüketmesi gerekiyor. Zaten ülkemiz süt ürünleri açısından oldukça zengin. Kaynakları doğru değerlendirmemiz lazım. Süt sektörü şu an biraz sıkıntılar yaşasa da ben inanıyorum, yakın vadede bu sorunların tamamı çözülecek. Bunlardan en önemlisi anaçların kesime gönderilmesini önleyecek bazı acil politikaların geliştirilmesi, buna bağlı olarak yem gibi, mazot gibi girdi fiyatlarının azaltılması. Çiftçiye bir an önce can suyunun verilmesi lazım. Dışa bağımlı hale gelirsek, bedeli ağır olur ve dönülmez noktada oluruz. Bu konuda yetkililerin, kanun yapıcıların, sorumluların çok acil bir şekilde eylem planı başlatması gerekiyor. Dışa bağımlı hale geldiğimizde ne yediğimizi bilmeyeceğiz, anlamayacağız. Kendimiz üretmediğimiz için bunun taze olup olmadığını nasıl üretildiğini bilemeyeceğiz. Dahası dövizimiz dışarı gidecek. Henüz her şey için çok geç değil. Dönülmez noktada değiliz."

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Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok

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