Prof. Dr. Kumsar: Acıpayam'da 6 ve üzeri deprem beklenmiyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından devam eden artçı sarsıntılarla ilgili yaptıkları değerlendirmenin ardından hazırladıkları ön rapor hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Halil Kumsar, Acıpayam'da 80 ila 85 yıl sonra benzer büyüklükte sarsıntıların yaşanabileceğini, ancak bunların 6 ve üzeri büyüklükte olmasının beklenmediğini açıkladı.

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar ve öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul ile Jeoloji Mühendisleri Denizli Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Semiz, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremleri inceleyip, değerlendirdi. 20 Mart'ta meydana gelen Richter ölçeğine 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıları değerlendirip, ön rapor hazırlayan akademisyenler, ilçede 80 ila 85 yıl sonra benzer büyüklükte depremlerin tekrarlanabileceği ortaya koydu. Hazırlanan raporda, 1.5 kilometre uzunluğunda yüzey çatlağının geliştiğinin belirlendiğine dikkat çekilip, depremde en çok etkilenen ve hasar gören yerin ise Ucarı Mahallesi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ve araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Halil Kumsar, tahminlerine göre Acıpayam'da artçı sarsıntıların bir ay kadar süreceğini bildirdi. Deprem bölgesinde ekiple birlikte incelemeler yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Kumsar, şunları kaydetti:

"Hasar alan yapıları incelediğimizde yığma ve kerpiç yapıların yanı sıra harç olarak kil kullanılmış taş yapılarda da depremin etkisiyle hasarlar olduğunu tespit ettik. Acıpayam Ovası eski bir bataklık ve yer altı su seviyesi yüzeye yakın. Bu nedenle geçmişte sudan arındırmak için ovada drenaj kanalları açılmış. Hâlâ da bu kanallar aktiftir. Depremin merkez üssü olan Yeniköy ile Ucarı mahallelerinde zeminde kireçtaşları yoğunlukta. Ucarı'da başka bir önemli bir nokta ise mahallede bulunan göldür. Orada yer altı suyu kaynak çıkışları mevcuttur. Kaynak çıkışlarının yoğun olmasından dolayı kireçtaşındaki ileri derecede yumuşama ve yer altı suyunun etkisiyle, depremin merkez üssü Yeniköy olmasına rağmen Ucarı'da hasarın daha fazla olduğunu gözlemledik. Ahşap telefon direkleri, depremin oluşturduğu dinamik yüklerin en fazla etkili olduğu hareket yönüne doğru kırılmışlardır. Bu kırılma yönleri bize meydana gelebilecek fayın hareketi ile maksimum kuvvetteki hareketin ipuçlarını veriyor. Sonuç olarak orta büyüklükte bir deprem yaşadık. Özellikle bölgede yer altı suyunun zemin yüzeyine yakın olmasından dolayı hasar biraz daha fazla yaşanmıştır. Bu bölgede hasarlı yapıların kullanılmaması, bölgenin jeolojik yapısında ve zeminin jeoteknik özelliklerine uygun projelerle yapıların ve konutların inşa edilmesi gerekiyor."

AYNI FAYDA 83 YIL SONRA YENİ BİR DEPREM OLMUŞ

Acıpayam'daki depremlerin tarihsel geçmişini de incelediklerini belirten Prof. Dr. Halil Kumsar, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgedeki depremlerin ne zaman gerçekleştiğini gösteren tarihsel kronolojisini de araştırdık. Acıpayam'da 1900 yılı ve sonrası meydana gelen deprem 1936 yılında 5.3 büyüklüğünde ve aynı yerde yaşanmıştır. Bu bölgede, aynı fayda 83 yıl sonra yeni bir deprem oluşuyor. Bu bizler için önemli bir bulgu. Acıpayam'da yaşanılan depremlerin 80 ile 85 yıl aralığında aynı büyüklükte tekrarlandığını ortaya koyuyor. Acıpayam bölgesindeki kırılan bu faylar, Fethiye-Burdur Fay Zonu içerisindeki Acıpayam genişleme havzasını şekillendiren normal faylardır. Dolayısıyla oradaki hareketlilik farklı mekanizmalarda olduğundan, Denizli'deki aktif Honaz ya da Pamukkale faylarını tetiklemesi düşünülmemektedir."

'6 VE ÜZERİ DEPREM BEKLEMİYORUZ'

Acıpayam Havzası'ndaki fayların parçalı ve uzunluklarının 5- 12 kilometre arasında olmasından dolayı, bu fayların 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretmesi beklenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kumsar, "20 Mart 2019 tarihinde başlayan Acıpayam ve yakın çevresindeki bu deprem aktivitesinin 5.5'ten daha düşük büyüklükteki artçı depremlerle yaklaşık bir ay daha devam etmesi beklenmektedir. Hasarlı binaların kullanılmamasını önemle öneriyoruz" uyarısında bulundu.