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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan gizemli hepatit açıklaması: Türkiye’de nedeni bilinmeyen 2 vaka çıkmış ama...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan gizemli hepatit açıklaması: Türkiye’de nedeni bilinmeyen 2 vaka çıkmış ama...

30.04.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta İngiltere, ABD olmak üzere şimdiye kadar 19 ülkede tespit edilen gizemli hepatit ile ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan gizemli hepatit açıklaması: Türkiye’de nedeni bilinmeyen 2 vaka çıkmış ama...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gizemli hepatitteki adenovirüs şüphesine ilişkin Haber Global'de değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs pandemisi sonrası bunlar birbirini tetikleyen olaylar. Burada açıkçası vaka sayısı dünya çapında belirtilen 190. Vaka sayısı muhtemelen bu sayının çok üzerinde. Türkiye’ye baktığınız zaman, Türkiye’de de bu tip vakalar görüyoruz. Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk. Nedenleri içinde adenovirüs yoktu. Çünkü çok nadirdir."

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ADENAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtileri açıklayan Ceyhan "Ateş, kusma, ishalle birlikte ses kısıklığı burun akıntısı gözlerde kızarıklık varsa hiç vakit kaybetmeden büyük bir sağlık merkezine gidilmesi gerekiyor. Adenovirüs bakabilecek bir sağlık merkezine gidilmesi gerek." diye uyarılarda bulundu.


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Mehmet Ceyhan
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