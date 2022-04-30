Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan gizemli hepatit açıklaması: Türkiye’de nedeni bilinmeyen 2 vaka çıkmış ama...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gizemli hepatitteki adenovirüs şüphesine ilişkin Haber Global'de değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs pandemisi sonrası bunlar birbirini tetikleyen olaylar. Burada açıkçası vaka sayısı dünya çapında belirtilen 190. Vaka sayısı muhtemelen bu sayının çok üzerinde. Türkiye’ye baktığınız zaman, Türkiye’de de bu tip vakalar görüyoruz. Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk. Nedenleri içinde adenovirüs yoktu. Çünkü çok nadirdir."

ADENAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtileri açıklayan Ceyhan "Ateş, kusma, ishalle birlikte ses kısıklığı burun akıntısı gözlerde kızarıklık varsa hiç vakit kaybetmeden büyük bir sağlık merkezine gidilmesi gerekiyor. Adenovirüs bakabilecek bir sağlık merkezine gidilmesi gerek." diye uyarılarda bulundu.



