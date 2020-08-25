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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık personelinin iş yerinde giydiği kıyafeti ile evine ya da başka bir yere gitmemesi gerektiğini belirtti. Ceyhan, sağlık çalışanının direkt Covid-19'lu biriyle temas etmesi durumunda, en az 4 saat civarında elbisesinde koronavirüs bulunabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Sağlık personelinin Covid-19 bölümünde çalışıyorsa iş kıyafetlerini mutlaka çıkarması, eve giderken dışarıya gideceği kıyafetin ayrı olup, o şekilde iş yerinden çıkması lazım. Yoksa günlük kıyafeti ile Covid-19 hastası ile temas etmek hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı ve ailesi açısından sakıncalıdır. Ben iş kıyafetleriyle dışarıya çıkıp toplu taşıma araçlarına binen sağlık personeli arkadaşlarımızın Covid-19 temaslı alanda çalıştığını düşünmüyorum" dedi.

'4 SAAT ELBİSEDE VİRÜS KALABİLİR'

Ceyhan, sağlık çalışanı direkt Covid-19'lu biriyle temas ettiyse en az 4 saat civarında elbisesinde virüs bulunabileceğini belirterek, "Örneğin, bu kişiler toplu taşıma aracına bindi, başka kişi kendi eliyle o kişinin elbisesine dokunmadı diyelim; virüs bulaşmaz. Virüs atlayan, uçan, yürüyen bir varlık değil. O nedenle el ile o sağlık personelinin kıyafetine temas olabilir, eğer böyle bir durum olmadıysa korkulacak bir şey yok. Normalde hasta teması sırasında kullanılan iş kıyafeti giyildiğini düşünmüyorum. Sağlık kıyafeti giymiş olabilir; ancak hasta ile teması sırasında o kıyafeti giymiyordur. Giyiyorsa Covid-19 ile temas içeren bir işte çalışmıyordur" diye konuştu.

(DHA)

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