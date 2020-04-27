Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu tarih verdi: Koronavirüs aşısı Eylül ayında

ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs (Coivd-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki son gelişmelere değinen Çilingiroğlu, ABD'de tedbirlerin gevşetilmesinin ardından koronavirüste vaka sayısının artacağına dikkat çekti. Çilingiroğlu, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde, durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğunu belirtti.

“TRUMP SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR”

Prof. Dr. Çilingiroğlu, “ABD Başkanı Donald Trump dezenfektan içilmesi, vücuda enfektan verilmesi, akciğerlerin dezenfektanlarla yıkanması ve ultraviolet ışıklarının verilmesi gibi saçma sapan şeyler. Bu nedenler bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri’nde ayaklandılar. Kendisinin artık bu konularda konuşmamasını, bilim insanlarına bırakmasını öneriyorlar” dedi.

"AŞI EYLÜL AYINDA"

"Koronavirüs salgını ne zaman bitece, hayat normale ne zaman dönecek?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Çilingiroğlu, "Normale dönüş için aşı şart. Aşı sağlık çalışanları için Eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021’in ilkbaharında" dedi. Çilingiroğlu, "Normal popülasyon zamanına kadar yani 2021'in ilk baharına kadar maske takılmalı. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız” diye konuştu.