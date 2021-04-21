Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Iğdır Üniversitesi'ne rektör olarak atandı

Lisans üstü eğitimlerini de KTÜ’de tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, doktorasını ise Japonya’da aldı. Bu ülkede Nobel ödüllü bilim insanlarıyla birlikte çalışma fırsatı yakalayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın makaleleri, birçok dergi ve yayın kuruluşunda yayımlandı.

PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA KİMDİR?

1984’te Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okuyan Mehmet Hakkı Alma, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü 1988’de birincilikle bitiren Mehmet Hakkı Alma, Yüksek Lisans eğitimini de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaptı.

1991’de KTÜ’de Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme Koruma Teknolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Mehmet Hakkı Alma, doktorasını Japonya/Kyoto Üniversitesinde 1996’da Odun bilimi ve Teknolojisi bölümünde tamamladı. Japonya'da yaşadığı sırada Nobel ödülü alan birçok bilim insanı ile birlikte çalışma fırsatı bulan Mehmet Hakkı Alma, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 20'den fazla makalesi, yüzden fazla SCI yayını, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 120'den fazla bildirisi, yürütücülüğünü üstlendiği 21 adet TÜBİTAK ve 70'den fazla diğer bilimsel projelerde görev aldı.