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Prof. Dr. Naci Görür'den Gaziantep için kritik deprem uyarısı! 'Ben belediye başkanı olsam...'

16.02.2024 16:35 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep’e yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kollarının stresle yüklendiğini belirten Görür, "Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi. Görür ayrıca, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep’in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Gaziantep için kritik deprem uyarısı! 'Ben belediye başkanı olsam...'

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen zirvede konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu söyleyerek, bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

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'DEPREM OLUŞTURMA PERİYOTLARI 500 SENE'

Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Gaziantep’in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi.

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'BEN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLSAM...'

Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep’in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep’i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep’i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep’e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep’in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

'GELECEK NESİLLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR'

Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız” diye konuştu.

Öğrencilerin ve halkın yoğun katılım gösterdiği etkinliğin sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Prof. Dr. Naci Görür’e günün anısına hediye verirken, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ise imzalı baret takdim etti.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep naci görür
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