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  4. Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

12.02.2021 01:04 | Son Güncelleme:
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Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

İzmir'de en büyüğü 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremleri yorumlayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler" dedi.

AFAD'ın geçtiği veriye göre İzmir açıklarında dün öğlen saat 11.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Bu depremin ardından bölgede dün saat 16.48 ve 22.23'te sırasıyla 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgedeki yaşanan bu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür açıklamasında, "Arkadaşlar bir süredir Sisam Körfezi'nde büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Demin yine oldu. Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler." dedi.

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