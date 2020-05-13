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Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 21:22 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Necmettin Ünal katıldığı canlı yayında vatandaşların AVM'lere akın etmesine isyan ederek "İstifa edelim, programlara artık çıkmayalım. 1 buçuk aydır topluluk olan yerlere gitmeyin ve AVM'lerin oluşturacağı risklerden bahsediyoruz. İlk gün açıldığı zaman 1 milyon 400 milyon kişi buralara gidiyor" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Prof. Dr. Necmettin Ünal, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

"BAZEN BİZ BOŞUNA MI KONUŞUYORUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Ünal, Hakan'ın kendisine AVM'lerin açıldığı ilk gün oluşan kuyrukları hatırlatması üzerine isyan etti. Ünal, "Siz de ben de istifa edelim, programlara artık çıkmayalım. 1 buçuk aydır topluluk olan yerlere gitmeyin ve AVM'lerin oluşturacağı risklerden bahsediyoruz. İlk gün açıldığı zaman 1 milyon 400 milyon kişi buralara gidiyor. Sinema yok, yiyecek yok, dükkanların çoğu kapalı... Ona rağmen 1 milyon kişi neden gitti oraya. Ben inanın anlayamıyorum ve bazen biz boşuna mı konuşuyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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