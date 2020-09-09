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  4. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 03:00 | Son Güncelleme

Gelen son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok kişi bu depremin öncü bir deprem olup olmadığını merak etmeye başladı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ, Şarköy açıklarında meydana gelen deprem için "Kuzey Marmara Depremi oluncaya dek bundan büyüklerini de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama

Saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntı çevredeki birçok ilde hissedildi.

Depremin yaşandığı esnada merkez üssüne çok yakın bir konumda olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşadıklarını anlattı.

"BUNDAN BÜYÜKLERİNİ DE GÖRECEĞİZ"

Prof. Dr. Ercan "Akşam 23.00'te Hoşköy de balıktan döndük. 09 Eylül 2020 saat 00.57'ydi. Tekirdağ Müreftede/Hoşköy de Marmara açığında M4,6 büyüklüğünde, 14 km odak derinliğinde bir deprem oldu. Deprem yaklaşık 4 saniye sürdü. Yapı gitti geldi sanki çökecek gibi sallandı. Sanki fırtına eser gibi yerden sarsım dalgasının sesi geldi. Mürefte de yattığım deniz kıyısındaki 3 katlı evin çatı katının altından 'güm' diye vurdu. Ardından 01.05'te yaklaşık M3.2 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı geldi. Kuzey Marmara Depremi oluncaya dek bundan büyüklerini de göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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