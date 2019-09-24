Prof. Dr. Özden: Büyük depremin öncüsü değil

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin öncüsü olmadığı söyledi. Özden, Kuzey Anadolu fayı ile ilgili herkesin İstanbul'u konuştuğunu; ancak fayın güneyindeki Anadolu blokunda hasarın daha fazla olacağını kaydetti.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, Silivri açıklarındaki 4.6 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu fayının Tekirdağ segmenti ve Kumburgaz segmenti arasında yer alan Orta Marmara çukurluğunun kuzeyinde meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Özden, "Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayı önemli bir sismik boşluktur. Bunu yer bilimleri camiası, 1999 depremlerinden sonra ifade etmektedir. Marmara Denizi içindeki bu sismik boşluğun muhtemelen olabilecek belli büyüklükteki depremlerle dolması gerekiyor. Bu bir gerçektir; ama bugün olan deprem, bu gerçeğin ortaya çıkacağı anlamını taşımayabilir. Dolayısıyla bugünkü deprem bağımsız, münferit olarak gelişen bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Tabi büyük bir enerji açığa çıkacak ise beklenen o Marmara depremi veya depremleri oluşacaksa bunlar, 7'ye yakın veya 7'den büyük depremler olmalıdır. Ama bunlar için bu depremin bir öncü deprem olduğunu söylememiz mümkün değildir. Tabi ki sürenin kısaldığını hepimiz biliyoruz. Yer bilimleri camiası olarak bu anlamda burada bir veya birkaç belli büyüklükte depremlerin olması gerektiğini biliyoruz" dedi.