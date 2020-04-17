Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir?

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı

Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

27 Mart 1935'te Kıbrıs 'ta dünyaya gelen Tellaloğlu ilk, orta ve lise eğitimini buradea tamamladı. Ardından Türkiye'ye gelen ve tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere'de görev yaptıktan sonra 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçti.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi Tellaloğlu'nun uzmanlık tezi olurken, Çapa Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yer edindi.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında önemli rol oynadı.



