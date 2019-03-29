Prof. Dr. Uslu: “Yeni Kavimler Göçü yaşanıyor”

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Savaşlar, iç karışıklıklar, kötü yönetimler, ekonomik problemler, dış müdahaleler neticesinde daha iyi yaşam umuduna tutunan kitleler durmaksızın göç ediyor. Kısacası yeni bir Kavimler Göçü yaşanıyor” dedi.

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından "Dört Milyonu Anlamak: Türkiye’deki Suriyeliler ve Kültürlerarası İletişim" konulu bir çalıştay düzenlendi. Düzenlenen çalıştayda Türkiye’nin en öncelikli sosyal meselesi olan mülteci sorununa yönelik tespitler ve çözüm önerileri tartışıldı. Açılış konuşmasını yapan Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Dünyamız, uzun süredir karşılaşmadığı boyutta yeni ve yönetmesi zor bir göç olgusuyla karşı karşıyadır. Savaşlar, iç karışıklıklar, kötü yönetimler, ekonomik problemler, dış müdahaleler neticesinde daha iyi yaşam umuduna tutunan kitleler durmaksızın göç ediyor. Bu hareketlilik Birleşmiş Milletlerin verileriyle sadece 2017’de 68 milyon 500 bine ulaştı. Kısacası yeni bir Kavimler Göçü yaşanıyor. Suriye’deki iç savaşın vahşet portresi de bu yüzyılın en büyük göç hareketini tetiklemiş durumda. Ülke nüfusumuzun yüzde 4 buçuğunu oluşturan mültecilere karşı birçok araştırmada sosyal mesafe oranı vatandaşlarımız nezdinde yüksek orandadır. Fakat sevindirici olansa toplumsal kabul düzeyimizin olağanüstü yüksek olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Uslu, konuşmasının ardından İHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Dünya üzerinde yaşanan en sıra dışı mülteci karşılama deneyimlerinden birine sahip olan Türkiye’nin toplum olarak Suriyelilerle entegrasyonunun arttırılabilmesi ve iletişim köprülerinin nasıl kurulacağına dair bilgiler veren Uslu, “Türkiye toplum olarak Suriyelilerle entegrasyonu artırarak, iki farklı kültür diyebileceğimiz Türkiyeliler ve Suriyeliler arasında iletişim köprülerinin nasıl daha sağlam kurulacağını çözümleyerek yapılan çalışmalara katkı sunabilmek adına somut önerilerle ve konunun en önde gelen temsilcileriyle akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, medya mensuplarıyla geniş bir yelpaze üzerinden bir araya getirerek, konunun farklı boyutlarında farklı farkındalıkları ve bilgileri olan bütün unsurların aynı potada toplandığı ve çalıştay neticesinde kamuoyuyla paylaşacağımız rapor aracılığıyla hem kamu otoriteleriyle hem de genel anlamda bu konuya ilgi duyan, bu konuda üretim yapmak isteyen bütün unsurlara katkı sağlayacak kalıcı bir katma değer üretmeyi hedefliyoruz” dedi.



