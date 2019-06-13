HABER

Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dün, aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dün, aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ve 13 saat süren ameliyatları yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu" dedi.
Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta, dün saat 08.00'de karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru yapıldı. Ameliyatların ardından servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen donörlerden alınan karaciğerler, hastalara nakledildi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar 13 saatte başarıyla tamamlandı.
PROF. DR. KIZILAY: HASTALARDA HERHANGİ BİR KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ameliyatların başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bütün hastalarımız yoğun bakıma alındı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5'i verici olmak üzere 10 karaciğer hastasının ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk" diye konuştu.
Yaptıkları operasyonla birlikte bu kadar ekibi çıkaracak olan başka bir merkezin olduğunu beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, "Daha önce bizim insanlarımız, dünya başka yerlere organ nakli olmaya gidiyordu. Şimdi dünyanın her yerinden Malatya'ya karaciğer, kök hücre, ince bağırsak nakli olmak için geliyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ ve doku naklinin merkezi. Hastaların durumu iyi, yoğun bakımda tedavileri sürüyor" diye konuştu.
Guinness'e başvuruyu daha önce yaptıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Başvurumuzu yaptık, Guinness'in talep ettiği şeffaf uzman ve uzman dışı şahitlerin bizzat takip ederek tespit ettikleri gözlemlerini içeren dosyamızı tamamladık, eksiklerini de kısa sürede tamamlayacağız. Bu hastalarımızın tedavi sürecini de tamamlayacağız. Hastalarımız önce yoğun bakımdan çıkacaklar, sonra tedavi olacaklar. Bu süreci de ekleyerek dosyamızı göndereceğiz" dedi.
PROF. DR. YILMAZ: 'REKOR' OLARAK ALGILANMAMASI LAZIM
Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, üniversitelerinin, şehirlerinin birliği ve beraberliğiyle başarılan bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"İyi bir iş olduğunu ve büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunun hiçbir şekilde bir 'rekor' olarak algılanmaması lazım. İnsan sağlığı üzerinden bir rekor olmaz. Biz sadece burada üniversitemiz bünyesinde, enstitümüz bünyemizde her an karşı karşıya kalabileceğimiz, 5 acil karaciğer nakline yanıt verebileceğimiz ekip, teçhizat, akademik kadro ve fiziki koşullara sahip olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık. Biraz önce hastaları tekrar dolaştım. Vizite yaptık tüm hastalara. Şu kadar söyleyebilirim ki; bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu."

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim dolduProf. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim dolduProf. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim dolduProf. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Reflü dişlerinizi yok etmesinReflü dişlerinizi yok etmesin
Lösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür ettiLösemiyi yenen Emre, Tavşanlı’ya teşekkür etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.