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Prof. Mücahit Dilekmen'den ders notlarında aile içi cinsel istismarla ilgili skandal ifadeler! Prof. Mücahit Dilekmen kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 21:33 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversite Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan 'Çocuk Gelişimi 2' dersinin notlarında 'Aile içi cinsel istismarın nedenleri' arasında, "6-8 yaşında kız çocuğu olmak", "Küçük kızda aniden gelişen baştan çıkarıcı tavırların varlığı" maddeleri yer aldı. Dilekmen'in ders notlarında kullandığı ifadelere sosyal medyada tepki yağıyor.

Prof. Mücahit Dilekmen'den ders notlarında aile içi cinsel istismarla ilgili skandal ifadeler! Prof. Mücahit Dilekmen kimdir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden Prof. Dr. Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan ders notlarında, aile içi cinsel istismarda çocukları suçlayıcı ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞIYOR

Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan “Çocuk Gelişimi 2” dersinin notlarında “Aile içi cinsel istismarın nedenleri” başlığı altında, “6-8 yaşında kız çocuğu olmak”, “küçük kızda aniden gelişen baştan çıkarıcı tavırların varlığı” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü. Dilekmen'in bu ifadelerine sosyal medyada tepki yağıyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, ders notlarını paylaşarak Atatürk Üniversitesi’ne ve Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a çağrı yaptı. Paylaşımda, “6-8 yaşında bir kızın baştan çıkarıcı tavır sergilemesini istismar nedeni olarak gören Kurumunuz da Akademisyen Mücahit Dilekmen hakkında ne yapıldı? Ayrıca çocukları istismar nedeni olarak gören zihniyet için @ZehraZumrutS sizi de göreve davet ediyoruz” dendi.
dilekmen

MÜCAHİT DİLEKMEN KİMDİR?

Prof. Dr. Mücahit Dilekmen, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Dilekmen'in çalışma alanları, rehberlik ve psikolojik danışma, aile danışmanlığı, çocuk ruh sağlığı, aile ve çocuk eğitimi, eğitim psikolojisi, öğretmen eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danışmadır.

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