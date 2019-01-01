Profesörden enjeksiyon uyarısı

AİD Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kış aylarında özellikle gribal enfeksiyonlarda artış olduğunu belirterek, acile başvuran hastaların bir an önce iyileşmeleri için enjeksiyon tedavisi istediklerini söyledi. Enjeksiyon tedavisinin etkili ama riskli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Şekerel şöyle konuştu:

"Günümüz yaşamı çok yoğun. Herkes bir an önce işine, evine ve normal hayatına geri dönmek istiyor. O yüzden tedavi alırken hızlı ve güçlü tedaviler almayı tercih ediyorlar. Bunları bizlere de söylüyorlar, yönlendiriyorlar. Enjeksiyonların bu konuda bir üstünlükleri var. Gerçekten de enjeksiyon uyguladığınızda o ilaç hızla kana karışarak hasta organlarımıza ulaşıyor. Tedavi daha hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak enjeksiyon bütünüyle zararsız tedavi değildir. Biz genellikle ağır enfeksiyonlarda, hastalıklarda enjeksiyon tedavileri tercih ederken hafif hastalıklarda ise ağızdan ilaçları tercih ediyoruz."

Prof. Dr. Şekerel, bütün ilaçların alerji potansiyeli olduğunu, enjeksiyon yoluyla ilaç kullanımında bu riskin arttığını belirtti. Prof. Dr. Bülent Şekerel, şunları söyledi: