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Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev ve bahçe temizliği yaparken çok daha hızlı ve etkili bir sonuç almak herkesi mutlu eder. Yoğun yaşam temposunda ev işleri ve temizliğe uzun saatler ayırmak istemiyorsanız bu ipuçları çok işinize yarayacak. Detaylı bahar temizliğinde de günlük temizlikte de işinize yarayacak tüm öneriler ve ipuçlarını bu yazıda bulacaksınız. Bu ipuçlarını uyguladıktan sonra size kalan saatlere şaşıracaksınız.

Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...

Dizilerdeki karakterler her sabah ne kadar da düzenli ve temiz bir eve uyanıyorlar değil mi? Oysaki gerçek hayatta tüm bunları yapması gereken birileri var; siz ve aileniz. Profesyonel temizlikçilerin yöntemleri ile siz de her sabah dizilerdeki gibi bir eve uyanabilirsiniz.

MUTFAK TEZGAHININ ÜZERİNİ DOLDURMAYIN!

Mutfak tezgahının üzerine baharatlıklar, cezve takımı, kaşıklıklar ve kupa standı gibi pek çok ürün yerleştiriyor olabilirsiniz. Belki farkında değilsiniz ama bu eşyalar temizlik sürenizi uzatıyor ve çok daha sık temizlik yapmanızı gerektiriyor. Nasıl mı? Yemek yaptığınızda aspiratör kullansanız dahi mutfağınıza salça ve yağ parçacıkları siner. Açıkta kalan tüm eşyalarınız, bu yağı çeker ve çok kısa süre içerisinde yüzeyler toz tutmaya ve yapışkan hale gelmeye başlar.

Dolap yüzeyleriniz de bu durumdan etkilenir. Bulaşık yıkarken kirli tabaklardan sıçrayan lekeleri de unutmamak gerek. Fakat, mutfak tezgahı üzerinde ne kadar az eşya varsa yağ çekecek ve üzerine leke sıçrayacak o kadar az eşyanız olur. Üstelik, tezgahın temizliğini de çok daha kısa sürede yaparsınız.

KÜÇÜK TEMİZLİKLERİ ERTELEMEYİN!

Yediğiniz kahvaltılık gevreğin tabağını lavabonun üzerine bırakmak yerine bulaşık makinesine atmak gibi küçük işler yapmak, temizliğe ayırdığınız süreyi yarıya indirecek. Mutfak tezgahının üzerinde birikmeler olmayınca, tezgahınız leke tutmayacak ve siz de çamaşır suyuyla tekrar tekrar tezgahın lekelerini çıkarmakla uğraşmayacaksınız. Aynı şekilde, banyonuzda kolaylıkla erişebileceğiniz bir yere sünger, bez ve temizleyici bırakın. Tuvaletten sonra ellerinizi yıkarken hızlıca lavabo yüzeyini temizlediğinizde, lavabonuz uzun süre derinlemesine temizliğe ihtiyaç duymayacak. Ailenize de bu mantığı aşılarsanız eviniz her gün minimum seviyede dağılacak ve kirlenecek.

DÜZENLİ EVLER TEMİZ GÖRÜNÜR!

Görünürde ne kadar eşya varsa evinizin dağınık görünme ihtimali o kadar fazladır. Dağınık görünen evler de insan beyninde kirli hissi uyandırır. Bu yüzden, yerlerde ve koltukların üzerinde eşya bırakmamaya özen göstermelisiniz. Koltuk battaniyesi, panduflar, kumanda, kitap ve gazete gibi eşyalarınızı koyacak uygun bir alana sahip değilseniz büyük hasır bir sepet alarak odanın bir köşesine koyabilirsiniz. Bu tarz sepet ve saklama kutuları, odanın tüm havasını değiştirir. Üstelik, çok uygun fiyata yüzlerce farklı seçeneğe erişebilirsiniz.

Temizliğe başlamadan önce tüm evi toplamak da temizlik sürenizi düşürecektir. Bir yandan temizleyip bir yandan da toplamaya çalışıyorsanız çok zaman kaybediyor olabilirsiniz.

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