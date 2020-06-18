Profesyonel temizlikçilerden hayat kurtaran tavsiyeler! Temizlik yaparken...

Dizilerdeki karakterler her sabah ne kadar da düzenli ve temiz bir eve uyanıyorlar değil mi? Oysaki gerçek hayatta tüm bunları yapması gereken birileri var; siz ve aileniz. Profesyonel temizlikçilerin yöntemleri ile siz de her sabah dizilerdeki gibi bir eve uyanabilirsiniz.

MUTFAK TEZGAHININ ÜZERİNİ DOLDURMAYIN!

Mutfak tezgahının üzerine baharatlıklar, cezve takımı, kaşıklıklar ve kupa standı gibi pek çok ürün yerleştiriyor olabilirsiniz. Belki farkında değilsiniz ama bu eşyalar temizlik sürenizi uzatıyor ve çok daha sık temizlik yapmanızı gerektiriyor. Nasıl mı? Yemek yaptığınızda aspiratör kullansanız dahi mutfağınıza salça ve yağ parçacıkları siner. Açıkta kalan tüm eşyalarınız, bu yağı çeker ve çok kısa süre içerisinde yüzeyler toz tutmaya ve yapışkan hale gelmeye başlar.

Dolap yüzeyleriniz de bu durumdan etkilenir. Bulaşık yıkarken kirli tabaklardan sıçrayan lekeleri de unutmamak gerek. Fakat, mutfak tezgahı üzerinde ne kadar az eşya varsa yağ çekecek ve üzerine leke sıçrayacak o kadar az eşyanız olur. Üstelik, tezgahın temizliğini de çok daha kısa sürede yaparsınız.