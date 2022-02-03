Profilden güzel görünüyor musunuz?

Estetik operasyonlar kafalarda soru işareti yaratabiliyor. Bu konuda bilgi vermek adına Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, profilden görünümü daha estetik hale getirmek için uygulanan estetik operasyonları sizler için anlattı.

“DÜZENLEMELER HASTA İLE BİRLİKTE YAPILIR”

Profilden güzel bir görünüme sahip olmak için çene, burun, alın, elmacık kemikleri, dudak ve gıdının şekli çok önemlidir. 3D simülasyon cihazı ile kişinin kendi görüntüsü üzerinden hazırlanan görüntüsü üzerinden profil hesaplamaları ve düzenlemeleri hasta ile birlikte yapılır. Profilden görünümü bozan yüzdeki şekil bozuklukları tespit edilerek uygulanması gereken operasyonlar planlanır.

“PROFİL ESTETİĞİ İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR BURUNDUR”

Profil görünümü düzeltmek için yapılan operasyonlara profiloplasty denir. Profil estetiğini etkileyen en önemli unsur burundur. Bu nedenle öncellikle burunda şekil bozukluğu varsa öncellikle o düzeltilir. Bunun için rinoplasti tekniklerinden faydalanılır. Ameliyat ile yapılan operasyonların dışında dolgu ve botoks enjeksiyonu gibi ameliyatsız tekniklerden de yararlanılır.

BURUN ESTETİĞİ

Burun estetiği tek başına profilin düzelmesini sağlamaz. Burun estetiğinin yanı sıra çenenin pozisyonu ve şeklinde de düzeltmeler yapılabilir. Burnunuz yüzünüz ile uyumlu hale getirildiği halde profilden hala güzel bir görünüme ulaşılmadıysa sorun çenenizden kaynaklanıyor olabilir. Fazla çıkık ya da fazla geride duran veya fazla büyük ya da fazla küçük olan bir çene de profilin kötü görünmesine yol açabilir. Çene dolgunlaştırma ya da törpüleme teknikleri kullanılarak burnun olması gereken pozisyona ve şekle getirilmesi gerekebilir.

ALIN ESTETİĞİ

Eğer alında bir şekil bozukluğu varsa törpüleme ya da dolgu tekniği kullanılarak düzeltilir. Çıkıksa törpülenir, geride ise dolgu yöntemi ile çıkık hale getirilir. Ayrıca saç çizgisinde bir problem varsa o da lazer ya da saç ekimi teknikleri ile olması gereken pozisyona getirilir.

KAŞ ESTETİĞİ

Kaş düşüklüğü varsa botoks enjeksiyonu ile kaş kaldırma estetiği uygulanır. Kaş kaldırma estetiği sadece profilin düzgün görünmesini sağlamaz aynı zamanda yüzdeki yaşlı ve yorgun görünümün de ortadan kalkmasını sağlar. Gözler ön plana çıkar ve bakışlar daha enerjik bir hal alır.

DUDAK ESTETİĞİ

Tüm bunların dışında dudaklar da profil estetiğini etkiler. Çok ince dudaklara dolgunlaştırma estetiği uygulanması gerekebilir. Yüzün geneliyle ölçülendirilerek dudağa dolgu işlemi uygulanır.

ELMACIK KEMİĞİ VE GIDI ESTETİĞİ

Son olarak elmacık kemikleri ve gıdı için de operasyon yapılması gerekebilir. Elmacık kemiği dolgu enjeksiyonu ya da protez uygulamasıyla çıkık hale getirilebilir. Eğer gıdıda yağlanma varsa liposuction uygulanması gerekebilir.



