Prostat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilir

Her erkekte yaşın ilerlemesiyle birlikte değişen hormonal düzey, prostat bezinde bir takım büyümeler meydana getirebiliyor. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) idrar yapmayı zorlaştıran bir sorun olmakla birlikte genel olarak hayati bir tehlike oluşturmasa bile, kişilerin sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Medicana Samsun Hastanesi Üroloji Bölümünden Opr. Dr. Ahmet Gençbay, iyi huylu prostat büyümesi ve yol açtığı sağlık sorunları konusunda bilgi verdi. Her prostat büyümesi idrar şikayetine neden olmayabilir

Dr. Ahmet Gençbay, “Her erkekte yaşlanmayla değişen hormonal düzenin etkisiyle prostat bezinde iyi huylu büyüme meydana gelmektedir. Bu büyüme prostatın sadece iç bölgesindeki dokuda gelişir. Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90’ında beklenen bir sonuçtur. Fakat her prostat büyümesi idrar şikayetlerine neden olmayabilir. Bu nedenle prostatın büyümesi tek başına önemli değildir. Burada önemli olan mesanenin rahatça idrarı boşaltmasına engel oluşturacak şekilde, idrar yolunu sıkıştıran prostat dokusundaki büyümenin varlığıdır” dedi.

İdrarda sıklıkla sorun yaşıyorsanız

İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda sık idrara gitme (gece ve gündüz), gece idrar yapmak için sürekli uyanma, idrar yaparken yanma hissi, ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma, idrar yapmaya başlamada zorlanma, zorlanma veya ıkınma, kesik kesik idrar yapmak, idrar yaparken çatallanma, idrarın sonunda uzun süren damlama, idrar yaptıktan sonra mesanenin tamamen boşalmadığı hissi ve idrarda kan görülmesi gibi durumların hastalığın başlıca belirtileri olarak öne çıktığı bilgisini veren Dr. Gençbay, “İyi huylu prostat büyümesinde bilinmesi gereken en önemli konulardan biri; prostat büyümesi bir çeşit kanser değildir ve kanser gelişimi için bir zemin hazırlamaz. Bunlar iki ayrı hastalıktır, biri diğerinin nedeni olamaz. Fakat aynı prostatta hem iyi huylu prostat büyümesi hem prostat kanseri birlikte bulunabilir. Bu nedenle prostat büyümesi tedavisi verilmeden önce beraberinde prostat kanseri bulunmadığına mutlaka emin olunmalıdır” diye konuştu. Erken teşhis başka hastalıklara zemin hazırlanmasını önleyebilir

Opr. Dr. Ahmet Gençbay açıklamalarına şöyle devam etti: “Şikayetlerin uzun zaman süreci içerisinde yavaş yavaş gelişmesi ve bu şikayetlerin hastalar tarafından yaşlılığın doğal bir seyri olarak algılanması, hastanın hekime geç başvurmasına ve bu nedenle de hastalığa bağlı komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İyi huylu prostat büyümesinde erken teşhiste geç kalınmakla birlikte tedavide de geç kalınırsa, kişide mesanede fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşları ve ani olarak hiç idrar yapamama durumu sonucu böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. İdrar ile ilgili şikayetlere neden olabilecek BPH dışında başka pek çok hastalık vardır. Bunların başında prostat kanseri, mesane kanseri, idrar yolu darlıkları, taş hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, mesanenin nörolojik hastalıkları, şeker hastalığı ve ilaçlar gelmektedir. Bu nedenle uzman doktorun yapacağı yerinde sorgulama, fizik muayene ve özel tetkiklerle yapılacak ayırıcı tanı, tedavi öncesi oldukça önemli bir aşama olmaktadır. Sonuç olarak tedavinin başarısı doğru tanı ve doğru tedaviye bağlıdır.”