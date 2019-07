Prostat hastalarına 'bor' içerikli karışım

ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin, prostat rahatsızlığı için 'bor' bileşiği içeren özel bir karışım geliştirdi. Bor madeninin sağlıkta kullanılması için uzun zamandır çalışmalar yapan Doç. Dr. Şahin, karışımla ilgili Çin'e gönderdikleri numunelerden olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin, bor madeninin sağlıkta kullanılması için uzun zamandır öğrencilerle birlikte çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dünyada da bu konuda çalışmalar yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Şahin, geliştirilen özel bir metotla, prostatta kullanılabilecek bir bileşik üretildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendimizin geliştirdiği bir metotla, özellikle prostatta kullanılabilecek bir bor bileşiği elde ettik, sentezledik bir karışım halinde kullanıma sunduk. Testlere gönderdik. Tabii testlerde başarılı olması hasebiyle ilgi yüksek oldu. Özellikle Çin'e gönderdiğimiz numunelerden çok önemli bir sonuç geldi. Çünkü klinik deney yaptırmak çok kolay değil ama orada kolay yapılıyor. Çin'le bir de protokol imzaladık. Böylece bor sağlık ürünü, Çin'e gönderilebilir yeni bir aşamaya geldi."

Bor'un sağlıkta her alanda kullanılması gereken bir element olduğunu belirten Şahin, "Belki dünya bunu biliyor. Bizim literatür kayıtlarımıza yeni yeni giriyor ya da araştırma var ama halk bunu bilmiyor. Ama her bor, her üründe kullanılmaz. Bor özellikle kemik erimesinde çok iyi destekçi. Ayrıca, kalsiyum, magnezyum bağlamayı sağlıyor. Zaten borun sağlıkta ilk kullanılışı romatoid artrit’tir(iltihaplı romatizma). Artrit tedavisinde bor kullanılıyor, tedavide çok başarılı süreçleri yönetiyor" diye konuştu.

'KADIN VE ERKEK SAĞLIĞINDA ETKİLİ BİR ELEMENT'

Bor madeninin testosteron ya da östrojen hormon dengelerini koruyabilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Şahin, düzenli bor alan bireylerde ileri yaşlarda testosteron yıkımının önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Testosteron yıkımının azalmasının gençleşmeye yardımcı olduğunu kaydeden Şahin, "O yüzden bor kullanıldığında gençleşme de sağlar. Tabii bor kremleri yapılmıştır. Borun antiseptik özelliği vardır, kremlerde de kullanılmıştır. Mantarlarda, egzamada kullanılmıştır" dedi.

Borun ilaçta kullanılmasının önünün açıldığını belirten Şahin, "Biz bunları gıda takviyesi özelliğiyle başka bitki ekstreleriyle karıştırarak özel karışımlar halinde sunuyoruz. Bu dediğimiz ürün şurup halinde, sıvı. Belli mililitre halinde günde doz şeklinde alıyorlar. Suyla karıştırıp içiriyoruz. Bütün bor ürünlerimiz hemen hemen sıvı formda. Sıvı formda şurup halinde sunmayı daha kolay bulduk. Çünkü insanların hap ve kapsül halinde yutmakta bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını gördük. O yüzden alanda alkali borları kullanıyoruz. Asitik alanda asitik borları kullanıyoruz. Bor kadın ve erkek sağlığında çok etkili bir element. Tabi bunun ilaçta kullanılabilecek, gıda saflığında elde edilip kullanılması lazım" diye konuştu.

