HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi

Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat kanseri, mesanenin altına ve rektumun önüne konumlanmış ceviz büyüklüğündeki prostat bezindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkar. Prostat kanseri, oldukça yaygın ve ciddi bir kanser türüdür. Prostat kanserinde erken teşhis, hastalığın başarılı bir şekilde tedavi edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi

Prostat kanseri, genellikle yavaş ilerleyen ve sınırlı agresifliği ile düşük riskli bir kanser türüdür. Erken aşamalarda belirti vermediği için çoğu zaman geç teşhis edilir. Hastalık ilerledikçe, halsizlik, kansızlık, kemik ağrıları, omuriliğe metastaz sonucu oluşan felçler ve idrar yollarının tıkanması nedeniyle böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

Bu nedenle, erkeklerin düzenli olarak prostat kanseri taraması yaptırmaları erken tanı ve tedavi açısından kritik öneme sahiptir. Hastalık ne kadar erken evrede saptanırsa, tedaviye yanıt verme olasılığı ve sağkalım oranı da o kadar yüksek olur.

Prostat kanseri nedir?

Prostat kanseri, erkeklerde seminal sıvıyı üreten ve ceviz büyüklüğünde olan prostat bezindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu kanser türü yalnızca erkeklerde görülür ve yaygın olarak sık idrara çıkma, idrar akışında azalma, idrarda zorluk, ağrı ve yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Genellikle yaşlılık, prostat kanserinin en sık görülen nedenidir ve 50 yaş üstü erkeklerde daha yaygın olarak teşhis edilir. Bunun yanı sıra, genetik yatkınlık ve obezite de risk faktörleri arasında yer alır. Prostat kanserinde tedavi sürecinin başarısı için en kritik unsur erken teşhistir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri belirtileri şu şekildedir:

  • İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi
  • Yavaş veya zayıf idrar akışı ve idrar yapmada güçlük
  • Daha sık idrar yapma ihtiyacı
  • İdrarda kan görülmesi (hematüri)
  • Boşalırken ağrı ve spermde kan
  • Alt pelvik bölgede ağrı
  • Sertleşme sorunu
  • İdrar kaçırma
  • Kalça, sırt, göğüs veya kemiklerde ağrı
  • Kilo kaybı
  • Yorgunluk
  • Mide bulantısı ve kusma

Prostat kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Erken evre prostat kanseri durumlarında, doğrudan tedavi yerine düzenli takip önerilebilir. Ancak, prostat kanserinin yaygın ve etkili tedavi yöntemlerinden biri cerrahi müdahaledir. Cerrahi seçenekler arasında robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler bulunmaktadır; hangi yöntem kullanılacağı hastanın durumuna göre belirlenir. Cerrahinin amacı, prostatın tamamen alınmasıdır.

Erken evre prostat kanserinde genellikle laparoskopik cerrahi tercih edilir. Aynı şekilde, erken evrede ışın tedavisi (radyoterapi) de bazı hastalar için etkili bir seçenek olabilir. Laparoskopik cerrahi, hastalara daha konforlu bir ameliyat deneyimi sunar ve kanser kontrolünde yüksek başarı oranları sağlar.

Ameliyatın kesisiz olması, kozmetik açıdan da hastaların memnuniyetini artırır. Prostat kanserindeki güncel tedavi ve tanı gelişmeleri, bu hastalığı daha az korkulan bir durum haline getirmektedir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
prostat prostat kanseri
En Çok Okunan Haberler
Eve hortum sokup 10 gün suyla doldurdular! Akrabası fark etti

Eve hortum sokup 10 gün suyla doldurdular! Akrabası fark etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Eleme sonrası yaşananlar tepki çekti! "Ayıp ettiler"

Eleme sonrası yaşananlar tepki çekti! "Ayıp ettiler"

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.