Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi

Prostat kanseri, genellikle yavaş ilerleyen ve sınırlı agresifliği ile düşük riskli bir kanser türüdür. Erken aşamalarda belirti vermediği için çoğu zaman geç teşhis edilir. Hastalık ilerledikçe, halsizlik, kansızlık, kemik ağrıları, omuriliğe metastaz sonucu oluşan felçler ve idrar yollarının tıkanması nedeniyle böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

Bu nedenle, erkeklerin düzenli olarak prostat kanseri taraması yaptırmaları erken tanı ve tedavi açısından kritik öneme sahiptir. Hastalık ne kadar erken evrede saptanırsa, tedaviye yanıt verme olasılığı ve sağkalım oranı da o kadar yüksek olur.

Prostat kanseri nedir?

Prostat kanseri, erkeklerde seminal sıvıyı üreten ve ceviz büyüklüğünde olan prostat bezindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu kanser türü yalnızca erkeklerde görülür ve yaygın olarak sık idrara çıkma, idrar akışında azalma, idrarda zorluk, ağrı ve yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Genellikle yaşlılık, prostat kanserinin en sık görülen nedenidir ve 50 yaş üstü erkeklerde daha yaygın olarak teşhis edilir. Bunun yanı sıra, genetik yatkınlık ve obezite de risk faktörleri arasında yer alır. Prostat kanserinde tedavi sürecinin başarısı için en kritik unsur erken teşhistir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri belirtileri şu şekildedir:

İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi

Yavaş veya zayıf idrar akışı ve idrar yapmada güçlük

Daha sık idrar yapma ihtiyacı

İdrarda kan görülmesi (hematüri)

Boşalırken ağrı ve spermde kan

Alt pelvik bölgede ağrı

Sertleşme sorunu

İdrar kaçırma

Kalça, sırt, göğüs veya kemiklerde ağrı

Kilo kaybı

Yorgunluk

Mide bulantısı ve kusma

Prostat kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Erken evre prostat kanseri durumlarında, doğrudan tedavi yerine düzenli takip önerilebilir. Ancak, prostat kanserinin yaygın ve etkili tedavi yöntemlerinden biri cerrahi müdahaledir. Cerrahi seçenekler arasında robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler bulunmaktadır; hangi yöntem kullanılacağı hastanın durumuna göre belirlenir. Cerrahinin amacı, prostatın tamamen alınmasıdır.

Erken evre prostat kanserinde genellikle laparoskopik cerrahi tercih edilir. Aynı şekilde, erken evrede ışın tedavisi (radyoterapi) de bazı hastalar için etkili bir seçenek olabilir. Laparoskopik cerrahi, hastalara daha konforlu bir ameliyat deneyimi sunar ve kanser kontrolünde yüksek başarı oranları sağlar.

Ameliyatın kesisiz olması, kozmetik açıdan da hastaların memnuniyetini artırır. Prostat kanserindeki güncel tedavi ve tanı gelişmeleri, bu hastalığı daha az korkulan bir durum haline getirmektedir.