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Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

18.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Prostat kanseri, normal bir prostat hücresinin DNA'sındaki anormal değişiklikler sonucunda gelişir. Prostat kanseri, sıklık bakımında dünyada yüz binde 28 iken ülkemizde bu oran biraz daha fazla olup, yüz binde 37’dir. Bazı uzmanlara göre doğru yiyecekleri yiyin ve prostat kanseri riskinizi azaltabilirsiniz.

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. İngiltere'de her 45 dakikada bir adam prostat kanserinden ölüyor. Prostat kanseri uzmanları erkeklerin belirli yiyecekleri yemek de dahil olmak üzere kendilerini prostat kanserine karşı nasıl koruyacaklarını anlattı.

PROSTAT KANSERİ RİSKİ NASIL ÖNLENİR?

Cancer Research UK, prostat kanserini bu açıdan özellikle zorlaştıran şeyin, bunun: "Önlenebilir herhangi bir risk faktörüyle açıkça bağlantılı olmaması" olduğunu söyledi.

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Ancak bu, erkeklerin durumu geliştirme risklerini azaltmalarına yardımcı olma konusunda sağlık camiasının tamamen kör olmadığı anlamına gelmez. Bazı uzmanlara göre, doğru yemeği yemek, durumun gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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The London General Practice'den Dr. Paul Ettinger şunları söyledi: "Domates kabuğunda bulunan domates ve likopen ve antioksidan görevi gören günde bir likopen tableti faydalı olabilir." Dr Ettinger'in görüşü, California Üniversitesi tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada yansıtılmaktadır.

DOMATES PROSTAT KANSERİNE KALKAN OLUYOR

Bu, haftada iki porsiyon domates sosunun (Ketçap değil) prostat kanseri ilerleme riskinde yüzde 20'lik bir azalma ile ilişkili olduğunu bulan Üniversitenin bir takip çalışmasının yansıttığı bulgudur.

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Domatesler, serbest radikalleri nötralize eden ve hücrelere oksidatif hasarı azaltan antioksidan, likopen için iyi bir kaynaktır. Domatesleri az yağda pişirmek, çiğ domates veya domates suyuna kıyasla likopen emilimini artırıyor, bu yüzden haftada en az iki kez pişmiş domates ürünlerini tüketmeniz tavsiye ediliyor.

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Ayrıca, prostat kanseri riskini potansiyel olarak azaltabilecek tek gıda domates değildir. Dr. Ettinger, "Nar, karnabahar, lahana, brokoli, soya fasulyesi ve bakliyatın da faydalı olma ihtimali var. Bazı araştırmalar, aşırı kilolu veya obez olmanın prostat kanseri gelişme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.”


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Anahtar Kelimeler:
domates prostat kanseri
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