Prostat nedir, prostat büyümesi belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tanısı ve tedavisi nasıl olur?

Meyve kısmının içeriye doğru büyüyerek yolu kapatmasıyla ve idrarla yapma ilgili sıkıntıların oluşmasyla prostat oluşur.

Prostat erkeklerde bulunan mesanin altında ve penisin arka bölümümde bulunan bir organdır. Prostatı şekil olarak portakala benzetebiliriz.Kabuğu ve meyve kısmı vardır. Meyve kısmının içerisinden idrar kanalı geçer.

Prostat hastalığında her zaman ameliyat düşünülmez. İlk önce ilaç tedavisi uygulanır. İdrar yolunun kapanması nedeniyle ağrı derecesine göre ilk önce ilaç tedavisi yapılır.

Hasta üroloji doktoruna danıştıktan sonra gerekli tetkikler sonucunda ilaç ya da ameliyat kararının verilmesi gerekir.

Prostat kanseri genelde kabuk kısmında çıkar.Prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanserdir. Prostat kanserinde ilk olarak genetik faktör sonrasında da beslenme etkili olmaktadır.

Prostat erkeklerde bulunan mesanin altında ve penisin arka bölümümde bulunan bir organdır.

Açık ameliyat on yılın üzerinde tekrarlamazken,kapalı ameliyatlarda ise beş yıl içerisinde tekranlanma görülebiliyor.

Prostat 100gr üzerinde ise açık ameliyat uygulanır. Kapalı ameliyat uygulaması 100gr altı prostatlarda uygulanır.

Prostat tedavisinde verilen ilaçlar yeterli gelmez ise hastaya ameliyat uygulanır. Kapalı ve açık ameliyat şekilleri vardır.Kapalı ya da açık olmasına karar verdiren durum prostatın boyutudur.

İlk şikayetlere göre ilk önce ilaç tedavisi yapılır. Şikayetler devam ediyorsa ultrasondan çıkan sonuçlara göre idrar kesesinde taş varsa, böbrekte genişleme ve kan değerlerinde bir artma varsa direkt olarak ameliyat kararı verilebilir.

Lazer prostat ameliyatı tüm prostat hastalarına uygulanmaz.Kanı sulandıran ilaçlar uygulanmışsa bu kanama ihtimalini daha düşürecek ve hastalar için daha avantajlı hale gelecektir.

PROSTAT TARAMASI NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Prostat erkeklerde bulunan mesanin altında ve penisin arka bölümümde bulunan bir organdır. Prostat büyümesi ve prostat kanseri olarak iki hastalığı vardır. Prostat kanal tıkanır ve idrar yapmada sıkıntı oluşursa buna prostat büyümesi denir.

Prostat kanseri ise belirti vermeyen bir hastalıktır.Kanseri anlamak için belirli aralıklarla üroloji doktoruna gidilerek kontrolü yapılmalıdır.

Normal şartlarda ellili yaşlarda başlarken,günümüz şartlarında kırklı yaşlara kadar çekilmiştir. Ailede genetik olarak kanser hastalığı yaşayan biri varsa bu kontrollerin yaşı daha da düşürülür. Buna göre kontrol yapılmasını tavsiye ediyoruz.

PROSTAT KANSERİ TANISI NASIL YAPILIR?

Prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanser türüdür. Prostatı şekil olarak portakala benzetebiliriz.Kabuğu ve meyve kısmı vardır. Kanser genellikle %85 oranında kabuk kısmında çıkar.

Prostat kanseri hiçbir belirti vermediği için belirli aralıklarla değerler üroloji doktoru tarafından kontrol edilmelidir.

Değerler yüksek olmasına rağmen her hastada kanser ortaya çıkmayabilir. Değerle; enfeksiyon durumunda ya da prostat boyutunun artmasıyla da artabilir.



