Prostat sonradan mı oluşur yoksa doğuştan mı vardır?

Prostat sadece erkeklerde bulunan bir organdır. Bu nedenle çok söylenen prostat oldum ya da prostatım ortaya çıktı cümlesi çok doğru değildir. Prostat organı diğer organlar gibi doğuştan vardır. Yaşla birlikte diğer organlar gibi büyür. Fakat diğer organlardan farklı olarak ömür boyu büyüme eğilimdedir. Yani karaciğeriniz, böbreğiniz erişkin boyuta ulaşınca büyümesi durur. Prostat ise durmaz büyümeye devam eder. İşte bu aşamada genel olarak 50 yaş sonrasında şikayetler ortaya çıkabilir.

Prostat bir üreme organıdır. Prostatı olmayan bir erkeğin normal yollar ile çocuk sahibi olması beklenmez. Prostat tarafından salgılanan sıvılar spermlerin haraketliliği için gereklidir. Bunun dışında prostatın başka bir görevi yoktur.

Tüm hayat boyunca bir erkek prostatın 3 hastalığı ile karşılaşabilir; prostat iltihabı, prostat büyümesi ve prostat kanseri. Prostat iltihabı her yaşta görülebilir. Prostat büyümesiyle kanseri genelde 50 yaş ve sonrasında görülür. Dolayasıyla 20 yaşındaki bir erkekte prostat büyümesi olma ihtimali yok denecek kadar azdır.