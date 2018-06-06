Protein Diyeti Nasıl Yapılır?

Protein diyeti yağ oranı düşük, karbonhidrat içermeyen, protein yönünden zengin gıdaların tüketilmesine dayanan kısa süreli bir diyet programıdır. Protein diyeti listesi et, süt, yoğurt, peynir, tavuk ve balık gibi besinlerden oluşur. 3 günde 3 kilo verilmesi hedeflenir.

PROTEİN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Protein diyetinde kalori hesabı yapılmasına ihtiyaç yoktur. Diyetin amacı sadece protein ağırlıklı beslenerek aç kalmadan hızlı bir şekilde kilo vermektir. Çoğunlukla aktif sporcular ve hızlı kilo kaybetmek isteyenlerin başvurduğu diyet programıdır.

Proteinli gıdaların glisemik endeksi oldukça düşüktür ve sindirimi uzun sürer. Bu yüzden sık sık acıkmaya engel olur. Bu besinler metabolizmayı hızlandırır. Şok diyetlerde sadece ödem atıldığından diyet bittiğinde vücudun kaybettiği su, kilo almak suretiyle geri gelir. Ancak protein tüketimi vücutta biriken yağların enerjiye çevrilmesini sağlayarak yağdan kilo kaybettirir.

3 günlük protein diyetinde sindirim sisteminin rahatlatılması ve kabızlığın önlenmesi için su tüketimi oldukça önemlidir. Bu yüzden her gün en az 2 litre su içilmesi önerilir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırması sebebiyle yeşil çay tüketilmesi önerilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanması, enerji yakımının artıp daha çok kalorinin harcanabilmesi için her gün egzersiz yapılması gerekir. Günlük 40 dakikalık yürüyüşler yapmak yeterlidir.