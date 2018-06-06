Protein Diyeti Nasıl Yapılır?

Protein diyeti yağ oranı düşük, karbonhidrat içermeyen, protein yönünden zengin gıdaların tüketilmesine dayanan kısa süreli bir diyet programıdır. Protein diyeti listesi et, süt, yoğurt, peynir, tavuk ve balık gibi besinlerden oluşur. 3 günde 3 kilo verilmesi hedeflenir.
PROTEİN DİYETİ NASIL YAPILIR?
Protein diyetinde kalori hesabı yapılmasına ihtiyaç yoktur. Diyetin amacı sadece protein ağırlıklı beslenerek aç kalmadan hızlı bir şekilde kilo vermektir. Çoğunlukla aktif sporcular ve hızlı kilo kaybetmek isteyenlerin başvurduğu diyet programıdır.
Proteinli gıdaların glisemik endeksi oldukça düşüktür ve sindirimi uzun sürer. Bu yüzden sık sık acıkmaya engel olur. Bu besinler metabolizmayı hızlandırır. Şok diyetlerde sadece ödem atıldığından diyet bittiğinde vücudun kaybettiği su, kilo almak suretiyle geri gelir. Ancak protein tüketimi vücutta biriken yağların enerjiye çevrilmesini sağlayarak yağdan kilo kaybettirir.
3 günlük protein diyetinde sindirim sisteminin rahatlatılması ve kabızlığın önlenmesi için su tüketimi oldukça önemlidir. Bu yüzden her gün en az 2 litre su içilmesi önerilir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırması sebebiyle yeşil çay tüketilmesi önerilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanması, enerji yakımının artıp daha çok kalorinin harcanabilmesi için her gün egzersiz yapılması gerekir. Günlük 40 dakikalık yürüyüşler yapmak yeterlidir.
Kırmızı et, balık, tavuk, süt, yumurta, peynir, ayran ve nohut, fasulye, mercimek gibi baklagillerin tüketimi serbesttir. Protein kaynağı olan kırmızı et, tavuk ve balığı kesinlikle yağda kızartmamalısınız. Bu besinleri buharda ve ızgarada pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Şekersiz çay, bitki çayları, şekersiz veya kremasız kahve de içebilirsiniz.
Pilav, makarna, ekmek, hamur işleri, tatlılar, kek, şekerli gıdalar, yüksek oranda şeker içeren karpuz, çilek, kiraz benzeri meyveler, kızartma kesinlikle yasaktır.
PROTEİN DİYETİNİN FAYDALARI
- Glisemik endeksi oldukça düşük olan protein açısından zengin besinler uzun süreli tokluk hissi verir. Bu diyetin uygulanabilmesi için önemli ölçüde kolaylık sağlar.
- Protein diyeti ile zayıflayanların kilo kaybı yağdan gerçekleştiği için verilen kilolar kolayca geri alınmaz. Bu sebepten ötürü protein diyeti pek çok kişi tarafından tercih edilir.
- Proteinin sindiriminde karbonhidrat ve yapa göre iki kat daha fazla enerji sarfiyatı gerekir. Bu açıdan bakıldığında proteinli gıdalarla beslenmek daha çok kalori yakılmasını sağlar.
- Protein ağırlıklı beslenmek kas kütlesini geliştirir.
- Protein diyeti enerji veren besinlerden oluşur. Böylece diyet süresince kişi yorgunluk, halsiz çekmez ve günlük hayatına enerji yoksunluğu çekmeden kolaylıkla devam edebilir.
- Diyet programının 3 günde 3 kilo vermeyi vaat etmesi oldukça önemli bir motivasyon kaynağıdır. Yüksek moralle uygulanan bu kısa detoks programının ardından dengeli bir diyet listesine geçiş yaparak kilo verme sürecine devam edilebilir.
PROTEİN DİYETİNİN ZARARLARI
- Protein ağırlıklı beslenmek böbrek hastalığı, karaciğer yağlanması ve kolesterolün yükselmesine yol açabilir. Özellikle böbrek hastalarının, böbrek taşı olanların protein diyetini uygulaması uygun değildir.
- Vücudun enerjiye dönüştürmek için ihtiyacı olan şeker diyet süresi boyunca tüketilmez. Bu durumda odaklanamama, verimsizlik gibi sıkıntılar baş gösterebilir.
- Tüketilen besinlerin lif içeriği oldukça azdır. Bu yüzden kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik görülebilir. Bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu durumu aşmak için bol sıvı tüketilmesi önerilir.
3 GÜNLÜK PROTEİN DİYETİ LİSTESİ
1. Gün
3 günlük detoks süresi boyunca her sabah kahvaltıdan önce 1 bardak su içilmesi tavsiye edilir.
- Kahvaltı: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 3 yumurtanın beyazıyla hazırlanmış omlet, 3 adet sivri biber, yeşillikler ve şekersiz çay
- Öğle yemeği: 4 tane yağsız kıymadan hazırlanmış köfte ve yeşil salata
- Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt, 10 tane çiğ badem
- Akşam yemeği: 1 kase çorba ve yeşil salata
2. Gün
- Kahvaltı: 1 tane haşlanmış yumurta, lor peyniri, bol yeşillik ve yeşil çay
- Ara öğün: 3 tane ceviz
- Öğle yemeği: 120 gram (1 porsiyon) ızgara balık, yeşil salata
- Akşam yemeği: 1 kase mercimek çorbası, yeşil salata
3. Gün
- Kahvaltı: 3 tane yumurta, 1 yemek kaşığı lor peyniri, 2 demet maydanozla hazırlanmış omlet, yeşil biber, şekersiz çay
- Ara öğün: 1 bardak ayran
- Öğle yemeği: ızgara tavuk göğsü, yeşil salata
- Akşam yemeği: 1 kase yağsız yoğurtla 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 kivi, 1 ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı buğday ruşeymiyle hazırlanmış tarif
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