Sevdiği insandan vazgeçmek pek çok kişi için kolay olmasa da bazı insanlar bir ilişkiyi ayakta tutmak için sevginin tek başına yeterli olmadığını düşünüyor. Güvenin sarsılması, karşılıklı saygının azalması veya gelecek beklentilerinin farklılaşması, duygular devam ederken bile ayrılık kararı alınmasına neden olabiliyor.

Astrolojide özellikle üç burç, sevmeye devam etmesine rağmen kendisine iyi gelmeyen bir ilişkiyi sonlandırabilen karakterleriyle öne çıkıyor.

OĞLAK BURCU

Duygularından çok mantığıyla hareket etmesiyle bilinen Oğlak burcu, bir ilişkinin geleceğini en az bugünü kadar önemser. Karşısındaki kişiyi ne kadar severse sevsin, birlikte sağlam bir gelecek kuramayacağını düşündüğünde ayrılık kararı alabilir.

Oğlak için sevgi, sorumluluk ve karşılıklı emekle desteklendiğinde anlam kazanır. Sürekli aynı sorunlarla karşılaşmak ve ilişkiyi tek başına ayakta tutmaya çalışmak, zamanla geri çekilmesine neden olabilir. Ayrıldıktan sonra özlem duyması ise kararından vazgeçeceği anlamına gelmez. Kalbi hala aynı kişide olsa bile kendisi için doğru olduğuna inandığı yolda ilerlemeyi tercih edebilir.

AKREP BURCU

Duygularını derin yaşayan Akrep burcu için bir ilişkide güven, sevgi kadar önemlidir. Sevdiği insana güçlü bir bağla bağlanabilen Akrep, güveninin zedelendiğini hissettiğinde duygularına rağmen uzaklaşabilir. Özellikle sadakatsizlik, dürüst olmayan davranışlar ve tekrarlanan hayal kırıklıkları, Akrep'in ilişkiye bakışını değiştirebilir. İçinde hâlâ sevgi taşısa da aynı kırgınlıkları yeniden yaşamak istemez.

Dışarıdan kesin ve soğukkanlı görünen ayrılık kararının ardında ise uzun süre devam eden bir iç hesaplaşma olabilir.

KOVA BURCU

Özgürlüğüne ve bireyselliğine düşkün olan Kova burcu, bir ilişki içerisinde kendisi olmaktan vazgeçmek istemez. Sevdiği kişinin hayatında önemli bir yeri olsa da sürekli kısıtlandığını, anlaşılmadığını veya değişmeye zorlandığını hissettiğinde uzaklaşmayı seçebilir. Kova için bir ilişkinin sürdürülebilir olması, duygusal bağın yanı sıra zihinsel uyuma ve karşılıklı anlayışa da bağlıdır.

Bu nedenle sevgisi devam ederken bile ayrılık kararı alabilir. Birini çok sevmenin, mutlaka onunla birlikte kalmak zorunda olmak anlamına gelmediğini düşünür.